الأحد، ١٧ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
50 % تراجعًا في نشاط السوق العقارية بعد إجازة العيد.. لهذا السبب
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50 % تراجعًا في نشاط السوق العقارية بعد إجازة العيد.. لهذا السبب

50 % تراجعًا في نشاط السوق العقارية بعد إجازة العيد.. لهذا السبب

50 % تراجعًا في نشاط السوق العقارية بعد إجازة العيد.. لهذا السبب
٠٩:٢١:٠٦ ص، الأحد، ١٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تراجعت السوق العقارية المحلية خلال الأسبوع الأول بعد إجازة عيد الفطر المبارك، بنسبة 9.9 في المئة، مقارنة بنشاطها خلال آخر ‏أسبوع قبل الإجازة.

3 تحركات في السوق

وبحسب “الاقتصادية”، استقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية الأسبوعية مع نهاية الأسبوع ‏الماضي عند مستوى 1.9 مليار ريال.

1- القطاع السكني بنسبة 35.7 في ‏المئة.

2- القطاع التجاري تراجع بنسبة انخفاض بلغت 70.6 في المئة.

3- إجمالي القطاعين الزراعي ‏والصناعي بنسبة انخفاض بلغت 43.1 في المئة.‏

وانخفض أداء السوق نتيجة العديد من الأسباب على رأسها: حلول إجازة عيد ‏الفطر المبارك، وتوقف نشاطات السوق في النصف الثاني من الشهر.

انخفاض السوق العقارية 

وسجلت السوق العقارية انخفاضًا سنويًا ‏قياسيًا وصلت نسبته إلى 48.0 في المئة لإجمالي قيمة الصفقات، واستقر عند 8.9 مليار ريال ‏كأدنى مستوى شهري منذ (أغسطس) 2020.

وسيطر الانخفاض على جميع ‏القطاعات الرئيسة ومؤشرات الأداء السنوي للسوق، بانخفاض القطاع السكني بنسبة 52.8 في ‏المئة، والقطاع التجاري بنسبة 47.2 في المئة.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية السوق السوق العقارية المملكة

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