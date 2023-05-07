50 % تراجعًا في نشاط السوق العقارية بعد إجازة العيد.. لهذا السبب
تواصل – فريق التحرير:
تراجعت السوق العقارية المحلية خلال الأسبوع الأول بعد إجازة عيد الفطر المبارك، بنسبة 9.9 في المئة، مقارنة بنشاطها خلال آخر أسبوع قبل الإجازة.
3 تحركات في السوق
وبحسب “الاقتصادية”، استقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية الأسبوعية مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1.9 مليار ريال.
1- القطاع السكني بنسبة 35.7 في المئة.
2- القطاع التجاري تراجع بنسبة انخفاض بلغت 70.6 في المئة.
3- إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة انخفاض بلغت 43.1 في المئة.
وانخفض أداء السوق نتيجة العديد من الأسباب على رأسها: حلول إجازة عيد الفطر المبارك، وتوقف نشاطات السوق في النصف الثاني من الشهر.
انخفاض السوق العقارية
وسجلت السوق العقارية انخفاضًا سنويًا قياسيًا وصلت نسبته إلى 48.0 في المئة لإجمالي قيمة الصفقات، واستقر عند 8.9 مليار ريال كأدنى مستوى شهري منذ (أغسطس) 2020.
وسيطر الانخفاض على جميع القطاعات الرئيسة ومؤشرات الأداء السنوي للسوق، بانخفاض القطاع السكني بنسبة 52.8 في المئة، والقطاع التجاري بنسبة 47.2 في المئة.
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