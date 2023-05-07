الأحد، ١٧ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
حادثة غريبة.. عقرب يلدغ امرأة خلال رحلة طيران بـ الهند
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حادثة غريبة.. عقرب يلدغ امرأة خلال رحلة طيران بـ الهند

حادثة غريبة.. عقرب يلدغ امرأة خلال رحلة طيران بـ الهند

حادثة غريبة.. عقرب يلدغ امرأة خلال رحلة طيران بـ الهند
٠٨:٥١:٤٨ ص، الأحد، ١٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تعرضت امرأة لحادث غريب من نوعه، أثناء رحلة على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية من مدينة ناجبور إلى مومباي.

وقالت شركة الطيران في بيان أصدرته لوكالة “برس ترست” الهندية، إن ما وصفته بأنه “حادثة نادرة للغاية ومؤسفة” وقعت في 23 من إبريل حين تعرضت امرأة للدغة من عقرب.

واعترفت شركة الطيران بأنها واجهت في السابق حالات لجرذان أو طيور على متن رحلاتها.

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حالة المرأة

وعولجت المرأة في المستشفى قبل أن تغادر لاحقًا دون مشاكل.

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الهندية لموقع “آسيان نيوز”: “عند الهبوط حضرت الراكبة المذكورة إلى الطبيب في المطار، وبعد ذلك تم علاجها في المستشفى وخرجت من المستشفى. رافق مسؤولونا الراكبة إلى المستشفى وقدموا كل الدعم لها حتى الخروج من المستشفى”.

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الوصول إلى العقرب 

وبعد هبوط الطائرة في مومباي، قام المسؤولون بإجراء عملية بحث عن العقرب داخل الطائرة، وفي النهاية حددوا مكانه.

وقالت شركة الطيران إنه تم بعد ذلك تبخير طائرة إيرباص A-319-100 بالكامل وفقًا للبروتوكول.

وتشغل الشركة ما مجموعه 16 طائرة ركاب ذات ممر واحد، بمتوسط عمر 14.8 سنة.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة الطيران عن استثمار كبير لتحديث أسطولها، من خلال طلبية تصل إلى 500 طائرة يتم تسليمها على مدى سبع أو ثماني سنوات.

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