الأحد، ١٧ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
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التقديم الآن.. “البيئة والمياه والزراعة” تطرح وظائف لحملة الدبلوم والبكالوريوس
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التقديم الآن.. “البيئة والمياه والزراعة” تطرح وظائف لحملة الدبلوم والبكالوريوس

التقديم الآن.. “البيئة والمياه والزراعة” تطرح وظائف لحملة الدبلوم والبكالوريوس

التقديم الآن.. “البيئة والمياه والزراعة” تطرح وظائف لحملة الدبلوم والبكالوريوس
٠٨:١٥:٥١ ص، الأحد، ١٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأحد، عن طرح 21 وظيفة شاغرة للمواطنين من حملة الدبلوم والبكالوريوس.

وأوضحت أنه لا يشترط الخبرة، للعمل في مجال الطب البيطري وذلك على النحو التالي:

المسميات الوظيفية

1 – طبيب بيطري “15 وظيفة – لحملة البكالوريوس”.

2 – مساعد طبيب بيطري “6 وظائف – لحملة الدبلوم”.

الشروط والضوابط المطلوبة

1 – إرفاق السيرة الذاتية.

2 – أجادة اللغة الإنجليزية.

3 – أن يكون حسن السيرة والسلوك.

4 – أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.

5 – ألا يكون مفصولاً من الخدمة بالدولة.

6 – ألا يكون محكومًا عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

7 – إرفاق المؤهل والسجل الأكاديمي من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

ملاحظة

1 – ستتم مطابقة بيانات المرشحين عن طريق إجراء المقابلة الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

2 – الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات وإجراءات المقابلة الشخصية، وستقوم الوزارة بإعلان أسماء المرشحين عبر رابط التحقق على موقعها الالكتروني.

طريقة التقديم

– يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1444/10/17هـ (الموافق 2023/05/07م) من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

 ويستمر حتى يوم السبت 1444/10/30هـ، الموافق (2023/05/20م).

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية البكالوريوس السيرة الذاتية الطب البيطري اللغة الانجليزية حملة الدبلوم وزارة البيئة والمياه والزراعة وظائف شاغرة

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