بهذه المناطق.. خبير طقس يُحذر من أمطار وأجواء حارة ورياح نشطة

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توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، حالة مطرية مع أجواء تميل للحرارة إلى حارة نهارًا على معظم مناطق المملكة.

أمطار غزيرة مع أجواء حارة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه يحذر من أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد.

وأضاف أن الحالة تكون على أجزاء “متفرقة” من مناطق عسير وجازان ونجران واليمن تمتد لشمال شرق الباحة وجنوب غرب القويعية.

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هبات شبه قوية من رياح سطحية مغبرة

وبين أن الرياح معظمها متوسطة السرعة مع هبات شبه قوية على أجزاء من القطاعات الغربية والوسطى والشمالية وشمال الشرقية من المملكة.

استمرار الحالة المطرية مع رياح نشطة

وتوقع الحصيني استمرار الحالة المطرية مع رياح مثيرة للأتربة والغبار.

أمطار رعدية وبرد على هذه المناطق

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب بزخات من البرد ورياح على مكة ونجران وجازان وعسير والباحة.

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الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية، وشدد على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.