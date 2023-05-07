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هاشتاق “الصف الأول الابتدائي” يتصدر الترند.. ومغردون يقدمون نصائح التسجيل

هاشتاق “الصف الأول الابتدائي” يتصدر الترند.. ومغردون يقدمون نصائح التسجيل

هاشتاق “الصف الأول الابتدائي” يتصدر الترند.. ومغردون يقدمون نصائح التسجيل
٠٧:٥٠:٠٤ ص، الأحد، ١٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “الصف الأول الابتدائي” الترند في المملكة، صباح اليوم، فيما تداول مغردون صورة من اختبار اللياقة الذي يشترط على الطالب اجتيازه.

ويتضمن الاختبار – بحسب المتداول – معلومات عن الحالة الصحية للطالب، وقياس الأداء الوظيفي لجميع أجهزة جسمه ما يسهم في خلق بيئة صحية وآمنة داخل المدارس.

نصائح التسجيل 

وقدم أحد المغردين بعض النصائح لأولياء الأمور لكي يتمكنوا من التسجيل، قائلاً إن اختبار اللياقة مهم، وهناك بعض الملاحظات للفائدة:

1- سرعة النت مهمة.

2- لابتوب أفضل من الآيباد.

3- الآيباد أفضل من الجوال.

4- تواجدك بنفس موقع بيتك اللي عليه عنوانك الوطني وقت التسجيل مهم.

وأضافت مغردة: “يا جماعة اللي ما تطلع لهم المدارس بالخريطة يرجعون ويحطون موقع جديد يحدده لهم، وتطلع المدارس على طول جربوها وادعو لي”.

اختيار المدرسين

وتابعت أخرى: “أنا من الساعة 12 أحاول لما حطيت عنوان جديد غير حق نفاذ حدد لي بالخريطة وطلعت المدارس القريبة”.

وقال مغرد رابع : “أتمنى من يدرس الصف الأول الابتدائي من معلمين ومعلمات من لديه صبر وحنية وقلب رحيم ويؤدي الأمانة ويعرف أنهم أطفال وأتمنى ذي التخصص هم يلي يدرسون”.

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