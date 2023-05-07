ينطلق اليوم.. كل ما تريد معرفته عن اختبار الميول المهنية لطلاب الثانوية

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تبدأ المدارس الثانوية بالمملكة اعتبارًا من، اليوم الأحد، تطبيق (مقياس الميول)، وذلك لطلاب الصف الأول الثانوي لتحديد المسار الملائم لميولهم في الصفين الثاني والثالث، وفق نظام المسارات الثانوية الذي أقرته الوزارة بدءًا من العام الماضي.

ويتيح الاختبار للطلاب قياس الميول المهنية التي سوف يستطيع الطالب على أساسها اختيار الدراسة التخصصية في الجامعات الوطنية التي تستمر لمدة خمس سنوات، منها الهندسي والعلمي والإداري والشرعي وغيرها.

ويهدف إلى المساعدة في توجيه وإرشاد الطلاب في الثانوية العامة، وطالبي العمل لبيئة العمل الملائمة والمناسبة لهم..

وذلك بما يتوافق مع ميولهم الشخصية واستعداداتهم العقلية، والإسهام بشكل فعَّال في عدم إهدار الطاقات البشرية والمادية في وطننا الغالي.

نظام المسارات

ويأتي نظام المسارات الذي أقرته وزارة التعليم خلفًا لنظام المقررات التي كانت تعمل به المدارس الثانوية منذ سنوات.

لكن وزارة التعليم رأت ضرورة تحديد مسارات الطلاب والطالبات مبكرًا وفق ميولهم ورغباتهم، وذلك من أجل تنمية تلك الميول بشكل أكثر ومنذ وقت مبكر.

غير أنه لاتوجد أولوية في القبول الجامعي للمسار التخصصي دون المسار العام، وإنما يرتبط القبول في الجامعات والكليات بقدرات الطالب ونسبته الموزونة، وفقًا لتصريحات سابقة للوزارة.

وسيكون الاختبار إلكترونيًّا عبر رابط مرسل في منصة مدرستي للطلاب والطالبات كافة.

ويستغرق اختبار الميول، 90 دقيقة فقط عبر عداد وقتي يبدأ حين انطلاق الاختبار، بحيث تظهر بعد ذلك النتائج في موقع نور ويظهر المسار الذي تم تحديده للطالب أيضًا.

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أهداف اختبارات قياس الميول

حددت وزارة التعليم، الأهداف من اختبارات مقياس الميول في نظام مسارات الثانوية على النحو التالي:

-يسهم في الكشف عن الميول المهنية للطلاب والطالبات بهدف مساعدتهم على التخطيط المبكر للمستقبل واستثمار إمكاناتهم المعرفية وقدراتهم على النحو الأمثل.

-من خلال هذا المقياس ستيم توجيه طلبة المرحلة الثانوية ودعمهم في اختيار المسار الدراسي الملائم لقدراتهم وميولهم، لاستكمال رحلتهم التعليمية بطريقة صحيحة قائمة على المعرفة والوعي بميولهم وقدراتهم، والفرص المتاحة لهم وفق أساليب وأدوات علمية ومهنية،

-تمكّن نتائج المقياس أولياء الأمور والمعلمين والموجهين الطلابيين من مساندة الطلاب والطالبات في كل خطوة من رحلتهم التعليمية.

-مقياس الميول يساعد في تحديد الميل المهني، والمواءمة بين الميول والقدرات، وتعزيز اتجاهات الطلبة ودافعيتهم نحو التعلم، وتحقيق الرضا والاستقرار والشعور بالانتماء والراحة النفسية.

-توجيه الطلاب والطالبات نحو المسارات التخصصية المناسبة والمجال الاختياري في المسار العام.

-يخفض المقياس معدل الرسوب والتسرب، ويعزز تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب والطالبات في آليه تحقيق التوجيه للتخصص المناسب.

-المقياس يهدف إلى اكتشاف ميول الطلبة وتعريفهم على نقاط قوتهم وتوجيهيها واستثمار طاقاتهم بما يعود عليهم بالنفع.

-يعزز المقياس دافعية الطلاب للتعلم، واستثمار أقصى قدراتهم وتحسين رحلتهم التعليمية، ويوفر قواعد بيانات لتحديد الميول المهنية للطلبة في المرحلة الثانوية.

-يهدف المقياس إلى توجيه الطلاب حسب ميولهم في حصص الإتقان وتسكينهم في المسارات التخصصية، وتحديد المجال الاختياري المناسب لطلبة المسار العام.

-مساعدة الطلاب والطالبات في اختيار التخصص الجامعي المناسب، ومناقشة الخطط المستقبلية مع أولياء أمورهم، للوصول إلى فهم مشترك للرغبات والميول.

-نسبة الطالب في مقياس الميول تعد أحد معايير التسكين في المسارات التخصصية..

إلى جانب المعدل العام في السنة الأولى المشتركة والمعدل في المواد المرتبطة بالمسار التخصصي.

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طريقة اختبار مقياس الميول المهنية

تقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب بالإشراف على هذا الاختبار الذي يشتمل على عدد من الأسئلة التي تسهل على الطالب طريقة اختيار مسار التخصص في الثانوي، على النحو التالي:

-الدخول على رابط مركز القياس الوطني ومنه الانتقال إلى صفحة الطلاب.

-ثم الدخول على اختبار مقياس الميول المهنية.

– الضغط على أيقونة الإقرار والدخول على التالي (اضغط هنا).

-إدخال البيانات المطلوبة: (رقم السجل المدني، الجنس، تاريخ الميلاد).

-إدخال حالة المستخدم (طالب) ثم محل الإقامة والمؤهل.

-ثم حفظ المعلومات والانتقال إلى الأسئلة للإجابة عليها.

-الإعلان عن النتائج يكون على منصة نور الإلكترونية.

تحدد نتائج المقياس المسار تبعًا لنظام المقررات الذي يسري في المملكة والذي يراعي الميول والمهارات الفردية للطالب.