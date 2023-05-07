نصائح مهمة لأولياء الأمور مع انطلاق التسجيل الإلكتروني للصف الأول الابتدائي

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تبدأ، اليوم الأحد، عملية التسجيل للطلاب والطالبات بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1445 هـ، على أن يتم إرسال رسائل إلكترونية لأولياء الأمور بالقبول بتاريخ 1444/11/15هـ.

وفيما يلي الدليل الإرشادي لأولياء الأمور للمساعدة في عملية التسجيل الإلكتروني التي أتاحتها وزارة التعليم تيسيرًا عليهم:

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طريقة التسجيل

-يصل إشعار إلى هاتف ولي الأمر من وزارة التعليم.

-قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بالخدمة.

-سجل الدخول بعدها عبر النفاذ الوطني.

-قم بالموافقة على الضوابط والشروط.

-حدد التابع الذي ترغب في تسجيله.

-قم بتحديد العنوان الوطني الخاص بك أو اضغط عنوانًا آخر من الخارطة بشكل يدوي.

-حدد المدارس القريبة من السكن.

-يمكنك أن تقوم باختيار مدارس بعيدة عن نطاق السكن.

-أدخل الرغبات الخاصة بالمدارس (5 رغبات بحد أقصى).

-بيانات فحص اللياقة للطالب حال توافرها، ويمكن إرسال الطلب مباشرة.

-سوف يظهر لك إشعار بنجاح الطلب، وبعد التقديم تصلك رسالة تحتوي رقم الطلب.

-سوف يتم مراجعة طلبك للرد عليك.

– يمكنك متابعة الطلب من خلال تطبيق طلباتي.

-سوف يتم إرسال نتيجة القبول إليك بعد انتهاء فترة التسجيل المحددة.

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أعمار القبول في الصف الأول الابتدائي

في حال عدم حصول الطالب على الروضة، لابد أن يكون الطالب المتقدم للصف الأول الابتدائي في عمر 5 سنوات و9 أشهر.

أما إن كان حاصلاً على الروضة، فيتراوح عُمره من خمسة سنوات و6 أشهر إلى 5 سنوات وأقل من 9 أشهر.