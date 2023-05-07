خدمة اليوم.. 7 خطوات لتجديد رخص العمل للعمالة الوافدة في المنشأة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” الإليكترونية لقرائها الكرام، اليوم الأحد، أهم وأيسر الخطوات لتجديد رخص العمل للعمالة الوافدة في المنشأة.

خطوات لتجديد رخص العمل للعمالة الوافدة

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن هذه الخدمة الإلكترونية تقدمها لتمكين المستفيد من تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة عبر هذه الخطوات:

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الخطوات

1 – سجل الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية.

2 – اختر خدمة “إصدار رخصة عمل”.

3 – اختر العمالة التي ستقوم بإصدار أو تجديد الرخصة لهم.

4 – يحسب النظام المقابل المالي، ومن ثم انقر على “إرسال”.

5 – يرسل النظام رقم سداد إلى نظام سداد، ويتم إضافة الطلب، وتكون حالة الطلب “قيد السداد”.

6- سدد المبلغ المطلوب بناء على رقم السداد، ويتم استلام إشعار، ويبلغ “سداد” النظام بسداد المبلغ الخاص برقم السداد.

7 – يرسل النظام رخص العمل لمركز المعلومات الوطني.

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المتطلبات

1 – لا يمكن إصدار أو تجديد الرخص إذا كانت المنشأة في النطاق الأحمر.

2 – ألا يتجاوز تاريخ انتهاء الرخصة 6 أشهر.

خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 19911″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.