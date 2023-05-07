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تعرف على السبب.. مقتل 9 أشخاص داخل مركز تجاري في تكساس (فيديو)
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تعرف على السبب.. مقتل 9 أشخاص داخل مركز تجاري في تكساس (فيديو)

تعرف على السبب.. مقتل 9 أشخاص داخل مركز تجاري في تكساس (فيديو)

تعرف على السبب.. مقتل 9 أشخاص داخل مركز تجاري في تكساس (فيديو)
٠٧:١٧:٢٧ ص، الأحد، ١٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قتل 9 أشخاص وجرح 7 آخرون عندما فتح مسلح النار بشكل عشوائي داخل مركز تجاري في تكساس السبت، فيما قتل مسلح لاحقا برصاص الأمن، وذكرت السلطات أن البحث جار عن مسلح ثان كان معه.

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مقتل 7 أشخاص في مكان الحادث

وقال جوناثان بويد رئيس جهاز الاطفاء في آلن، إحدى ضواحي دالاس التي شهدت إطلاق النار  “عثرنا على 7 أشخاص في مكان الحادث وقد فارقوا الحياة. ونقلنا تسعة أشخاص آخرين إلى المستشفى (…) توفي اثنان منهم منذ ذلك الحين”.

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إخراج المتسوقين من المركز التجاري

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية أفراد الشرطة وهم يسارعون إلى إخراج المتسوقين من المركز التجاري ووقوف سيارات الشرطة وعربات الطوارئ على مقربة من المداخل.

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200 حادث لإطلاق النار هذا العام

وأصبح إطلاق النار في الولايات المتحدة أمرًا شائعًا، حيث بلغ عدد الحوادث من هذا النوع 200 حادث على الأقل هذا العام، وهو أعلى من الرقم المسجل عام 2016.

الكلمات الدلالية:
أسلحة ومعدات عسكرية الحوادث السلطة القضائية الكوارث الولايات المتحدة تكساس شرطة واشنطن وفيات

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