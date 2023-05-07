تعرف على السبب.. مقتل 9 أشخاص داخل مركز تجاري في تكساس (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

قتل 9 أشخاص وجرح 7 آخرون عندما فتح مسلح النار بشكل عشوائي داخل مركز تجاري في تكساس السبت، فيما قتل مسلح لاحقا برصاص الأمن، وذكرت السلطات أن البحث جار عن مسلح ثان كان معه.

اقرأ أيضًا:

مقتل اثنين وإصابة آخرين في انفجار مخزن أسلحة وذخيرة بإيران

مقتل 7 أشخاص في مكان الحادث

وقال جوناثان بويد رئيس جهاز الاطفاء في آلن، إحدى ضواحي دالاس التي شهدت إطلاق النار “عثرنا على 7 أشخاص في مكان الحادث وقد فارقوا الحياة. ونقلنا تسعة أشخاص آخرين إلى المستشفى (…) توفي اثنان منهم منذ ذلك الحين”.

اقرأ أيضًا:

الخارجية المصرية: مقتل مساعد الملحق الإداري بالسفارة في الخرطوم

إخراج المتسوقين من المركز التجاري

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية أفراد الشرطة وهم يسارعون إلى إخراج المتسوقين من المركز التجاري ووقوف سيارات الشرطة وعربات الطوارئ على مقربة من المداخل.

اقرأ أيضًا:

بينهم 7 نساء.. مقتل 10 من عائلة واحدة أول أيام العيد بهذه الدولة

200 حادث لإطلاق النار هذا العام

وأصبح إطلاق النار في الولايات المتحدة أمرًا شائعًا، حيث بلغ عدد الحوادث من هذا النوع 200 حادث على الأقل هذا العام، وهو أعلى من الرقم المسجل عام 2016.