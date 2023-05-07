عاجل.. مليون و150 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات “نافس” اليوم

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يؤدي، اليوم الأحد، مليون و150 ألف طالب وطالبة، الاختبارات الوطنية «نافس»، في الصفوف الثالث والسادس الابتدائي والثالث المتوسط بمدارس البنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة، والتي ستستمر لمدة أسبوعين.

الاختبارات تشمل مواد القراءة والرياضيات والعلوم

وستشمل الاختبارات مادتي القراءة والرياضيات لطلاب وطالبات الصف الثالث الابتدائي ومواد القراءة والرياضيات والعلوم لطلاب وطالبات الصفين السادس الابتدائي والثالث المتوسط.

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أهم أهداف هذه الاختبارات

وبينت وزارة التعليم، أن أهداف هذه الاختبارات تتمثل في:

1 – تقويم التحصيل العلمي لطلبة المدارس.

2 – قياس مؤشرات الاختبارات الوطنية في برنامج تنمية القدرات البشرية.

3 – تعريف أولياء الأمور بمستوى التحصيل العلمي في مدارس أبنائهم.

4 – التنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم في المملكة.

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الأسئلة عبارة عن اختيار من متعدد

وخصصت الوزارة 30 سؤالاً للصف الثالث الابتدائي، و55 سؤالاً للصف السادس الابتدائي والثالث المتوسط على أن تكون جميع الأسئلة عبارة عن اختيار من متعدد.

ممنوعات الاختبارات

وشددت الوزارة على منع الهاتف الجوال والآلة الحاسبة والساعات الذكية والكتب المدرسية وأقلام الحبر، وعدم قراءة أي جزء من الأسئلة للطلاب والطالبات من قبل منسوبي المدرسة، مع تخصيص 15 دقيقة للتهيئة قبل بدء الإجابة الفعلية عن الأسئلة.

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النتائج المتوقعة من هذه الاختبارات

ولفتت الوزارة إلى أن النتائج المتوقعة من هذه الاختبارات هي:

– معرفة تأثير إستراتيجيات التعليم والتعلم وعمليات التقويم.

– توظيف نتائج الاختبار في تقويم مدارس التعليم العام.

– إصدار تقارير عن الأداء التعليمي.