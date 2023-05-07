مصر ترحب بمبادرة المملكة لبدء المحادثات بين الجيش السوداني و”الدعم السريع” في جدة

تواصل – واس:

رحبت جمهورية مصر العربية، ببدء المحادثات الأولية بين ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جدة.

مصر تشيد بجهود المملكة

وأشادت بجهود المملكة والجهود الإقليمية والدولية التي أسهمت في تشجيع الأطراف السودانية على بدء الحوار.

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وقف شامل ودائم لإطلاق النار

وأعربت مصر – في بيان لوزارة الخارجية الليلة الماضية – عن تطلعها بأن تسفر المحادثات عن وقف شامل ودائم لإطلاق النار، يحفظ أرواح ومقدرات الشعب السوداني، وييسر وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين.

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المملكة ترحب

ورحب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، أمس السبت، بوجود ممثلين من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة، للحوار حول الأوضاع في وطنهم.

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إنهاء الصراع في السودان

وقال الوزير: “نؤكد أن الاستضافة هي نتاج تكاتف دولي والتي تمت بجهود حثيثة مع الولايات المتحدة الأمريكية وبالشراكة مع دول المجموعة الرباعية والشركاء من الآلية الثلاثية”.

وأعرب عن أمله في أن يقود هذا الحوار إلى إنهاء الصرع، وانطلاق العملية السياسية، وعودة الأمن والاستقرار إلى السودان، حسب “الإخبارية”.