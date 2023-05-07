33 ألف هزة ارتدادية أعقبت زلزال “مرعش” في تركيا

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، تسجيل 33 ألفًا و77 هزة ارتدادية عقب الزلزال المزدوج في ولاية قهرمان مرعش جنوبي البلاد.

33 ألف هزة أرضية في 3 أشهر

وأضافت “أفاد” في بيان مساء السبت، أن تلك الهزات وقعت في الفترة من 6 من فبراير الماضي وحتى 6 من مايو الجاري.

وأكدت أنها تراقب النشاط الزلزالي في تركيا ومحيطها على مدار الساعة.

وفي 6 من فبراير 2023، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف آلاف القتلى ودمارًا هائلاً.

اقرأ أيضًا:

زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب قبالة الساحل الشرقى لروسيا

زلزال يضرب قهرمان مرعش جنوب تركيا

وأمس السبت، ضرب زلزال بقوة 4.1 درجات، ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” في بيان، أن الزلزال مركزه قضاء أونيكي شباط.

وأكدت أن الزلزال وقع في تمام الساعة 15.29 بالتوقيت المحلي (+3 تغ)، على عمق 10.17 كم.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب غرب اليابان

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمالي إندونيسيا