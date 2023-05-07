الأولى بالعالم.. أطباء أمريكيون يجرون جراحة لدماغ جنين في رحم أمه

تواصل – وكالات:

جراحة نادرة هي الأولى من نوعها في العالم، ينجح خلالها أطباء أمريكيون في علاج تشوه خلقي على دماغ جنين في رحم أمه، ما يفتح الباب لعلاج حالات مشابهة في المستقبل.

المرض قد يسبب سكتة دماغية للجنين

واستخدم الجراحون في مستشفى بوسطن للأطفال ومستشفى بريغهام في ولاية ماساتشوستس تقنية جراحية لعلاج تشوه خلقي يعرف باسم “تشوه وريد غالينوس”، يسبب قصورًا في القلب وأعراضا تشبه السكتة الدماغية بعد أيام من الولادة.

وباستخدام الموجات فوق الصوتية، تمكن الأطباء من علاج التشوه الذي يسبب تدفقا للدم بسرعة كبيرة عبر جزء من الدماغ.

وهي أول حالة مماثلة يتم علاجها بهذه الطريقة، وفق ما نقلت قناة الحرة.

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نجاح العملية الجراحية للجنين

ويقول دارين أورباخ، أخصائي الأشعة العصبية من مستشفى بوسطن للأطفال وكلية الطب بجامعة هارفارد، إنه بعد العملية والولادة، لم تعان الرضيعة من تدفق الدم كما يحدث عادة لمن يعانون من التشوه.

وكشف أورباخ أن الرضيعة الآن في الأسبوع السادس، ولا تتناول أي أدوية، وتأكل بشكل طبيعي وتكتسب وزنا ولا تعاني أي آثار سلبية على دماغها.

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نوع نادر من تشوهات الأوعية الدموية في الدماغ

ويقول موقع “ساينس ألرت” العلمي إن تشوه غالينوس يؤثر على حوالي 1 من كل 60.000 رضيع.

وهو نوع نادر من تشوهات الأوعية الدموية في الدماغ التي تتسبب في اتصال الشرايين مباشرة بالأوردة بدلا من الشعيرات الدموية، ما يجعل تدفق الدم أسرع بكثير.

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تفاصيل العملية الجراحية

وأجرى أورباخ وزملاؤه العملية على جنين في الأسبوع 34 من الحمل، واستخدموا الموجات فوق الصوتية لإرشادهم أثناء العملية.

وولد الطفل بعد يومين لأن العملية تؤدي إلى تمزق الأغشية في الرحم، فيولد قبل الأوان.

ولأن الولادة كانت مبكرة، نقلت الرضيعة إلى وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في المستشفى لعدة أسابيع، وخلال هذه الفترة استمر الأطباء في مراقبة دماغها.