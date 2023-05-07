مبلغ من 5 أرقام.. كم يدفع “يوتيوب” مقابل مليون مشاهدة؟

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يشتهر موقع يوتيوب بنشر المحتوى الخاص بالفيديو، سواء للأشخاص أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات.

ويساعد هذا المحتوى صاحبه في كسب مقدار معين من المال وفقًا لمكان المحتوى والبلد، وعدد المشاهدات التي يحققها هذا الفيديو.

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30 ألف دولار مقابل مليون مشاهدة على يوتيوب

وتقول الوقائع والتجارب إن الوصول إلى مليون مشاهدة على موقع يوتيوب لأحد مقاطع الفيديو، يحقق ربحًا كبيرًا مضمونًا لصانعه قد يصل في بعض الحالات إلى مبلغ من 5 أرقام.

وتحدثت صانعة المحتوى التكنولوجي شيلبي تشيرش، موقع إنسايدر (Insider)، عن المبلغ الذي تتقاضاه من يوتيوب، وقالت إنه يبلغ ما بين 3400 و30 ألف دولار مقابل كل مليون مشاهدة.

وكانت تشريش قد ربحت 30 ألف دولار عن مقطع فيديو تشرح فيه خدمة “فلفلمينت باي آمازون” (Fulfillment By Amazon)، حيث حقق الفيديو 1.8 مليون مشاهدة.

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أعمال معينة تكسب المزيد من الأموال

وقالت إن معدل الأرباح لكل ألف مشاهدة مرتفع نسبيًا، بسبب مكانة المحتوى الخاص بها..

حيث تكسب قنوات الأعمال والتمويل الشخصي والتكنولوجيا المزيد من الأموال مقارنة بغيرها.

وأضافت “لا يربح مستخدمو يوتيوب دائما أموالا طائلة، ويعتمد ذلك على نوع مقاطع الفيديو التي تصنعها”.

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كسب 55% من عائدات إعلانات الفيديو

ويمكن للمؤثرين كسب 55% من عائدات إعلانات الفيديو إذا كانوا جزءًا من برنامج شركاء يوتيوب (YPP).

وللتأهل لهذا البرنامج، يجب أن يكون لدى صانع المحتوى على الأقل ألف مشترك، و4 آلاف ساعة مشاهدة لمقاطع الفيديو الخاصة به.

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كيف تكسب 100 ألف دولار من خلال يوتيوب؟

ووفقا للتقديرات، فإن المرء يحتاج إلى ما لا يقل عن ألف مشترك في قناته بيوتيوب ونحو 24 مليون مشاهدة سنويًا، لكسب 100 ألف دولار من خلال يوتيوب.

ووفق تقديرات المنصات المختصة، فإن متوسط دخل مستخدمي يوتيوب يقدر بـ7.60 دولارات لكل ألف مشاهدة، تذهب 45% منها إلى شركة جوجل.

كما يمكن أيضًا جني الأموال من عرض الفيديوهات القصيرة على يوتيوب (Shorts).

وليكون صانع المحتوى مؤهلا لجني هذه الأموال، فإنه يجب أن يصل إلى 10 ملايين مشاهدة في 90 يومًا، وأن يكون لديه ألف مشترك على الأقل.

ويجمّع يوتيوب أرباح الإعلانات من الأفلام القصيرة، ويدفع مبلغًا لم يكشف عنه لشركات الإنتاج.