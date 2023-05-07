رغم حظرها.. “الخضيري” يحذر من مادة مسرطنة قد تتواجد في مشتقات القمح

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حذر أستاذ أبحاث المسرطنات فهد الخضيري، من “برومات البوتاسيوم”، مؤكدًا أنها مادة مسرطنة محتملة للإنسان.

وتابع عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه :” قد تم حظرها ومنع استخدامها لدينا في المملكة، ولكنها قد توجد في بعض المنتجات التي يتم استيرادها والتي تكون من مشتقات القمح”.

مصدر خطر

صنفت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، مادة برومات البوتاسيوم، شائعة الاستخدام في صناعة المواد الغذائية، كمصدر خطر مُحتمل تزيد من خطر الإصابة بالسرطان وتسبب أضراراً على الكبد وخلايا الأمعاء.

ما هي برومات البوتاسيوم؟

تستخدم “برومات البوتاسيوم”، في صناعة المواد الغذائية للمساعدة في تقوية العجين وتعزيز قوام المخبوزات، وغالباً ما يتم إضافتها إلى الخبز واللفائف وغيرها من السلع المخبوزة لجعلها ترتفع وجعل قوامها أكثر اتساقاً.

أضرارها

ربطت الدراسات بين مادة برومات البوتاسيوم وبين إصابات حيوانات المختبر بالسرطان، لذا صُنفت على أنها مادة مسرطنة محتملة للإنسان، وعلى الرغم من عدم وجود دليل واضح، إلا أن هناك حاجة لمزيد من البحث على المدى الطويل.

وأشارت الدراسات، إلى أنه يمكن أن يعاني الخبازون الذين يتعاملون مع الكثير من برومات البوتاسيوم من أعراض مثل الإسهال والقيء وآلام في البطن والجهاز الهضمي وتهيج.

منتجات برومات البوتاسيوم

وتشمل قائمة الأطعمة التي تحتوي على برومات البوتاسيوم، الخبز والمقرمشات والدوناتس والكعك الإنجليزي، والمعجنات، وعجينة البيتزا، والوافل.

ولا يزال مسموحاً بهذه المادة في الولايات المتحدة، على الرغم من أن هيئة الغذاء والدواء الأميركية تطلب أن يتم إدراجها كمكون في ملصقات الطعام، كي يكون للمستهلك الحرية في تجنب الشراء إذا كان يخشى مخاطره.

دول تحظرها

واتجه العديد من البلدان لحظر استخدام مادة برومات البوتاسيوم بسبب المخاوف بشأن سلامة استخدامها، ومنها دول الاتحاد الأوروبي وكندا والبرازيل والصين.

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