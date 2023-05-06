طريقة التحقق من تسجيل دخول الغرباء إلى حسابك في إنستجرام

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يؤكد الأطباء أهمية إجراء فحص أمني على حساب إنستجرام لمنع دخول الغرباء أو الهاكرز على حساب المستفيد.

ويوضح خبراء التقنية، أن عملية الفحص الأمني في إنستجرام عملية سهلة إلى حد ما، سواء قمت بذلك على جهاز كمبيوتر أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

خطوات التحقق من أمان حساب إنستجرام

وستعتمد الخطوات على ما إذا كان حسابك يحتوي بالفعل على ميزة “مركز الحسابات” التي يمكن الوصول إليها من خلال الجهاز الذي اخترته.

ولإجراء فحص أمني سريع لحساب إنستجرام من خلال جهاز كمبيوتر، ما عليك سوى اتباع التعليمات التالية، بحسب موقع سلاش غير:

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– افتح إنستجرام على متصفح الويب وقم بتسجيل الدخول.

– حدد ملف التعريف من الشريط الجانبي الأيسر وانقر فوق رمز الترس أعلى صفحة ملف تعريف إنستجرام لتوسيع قائمة الإعدادات.

– حدد “الإعدادات والخصوصية”.

– في هذه الصفحة، يجب أن تكون قادراً على رؤية القوائم الفرعية المدرجة ضمن مركز الحسابات. حدد “كلمة المرور والأمان”.

– حدد “كلمة المرور والأمان” مرة أخرى من الشريط الجانبي الأيسر لمركز الحسابات.

– هناك، سترى قسماً يسمى “فحوصات الأمان”، في الأسفل، اضغط على “مكان تسجيل الدخول” وحدد حساب إنستجرام من القائمة.

– في أعلى الصفحة يجب أن يكون تسجيل الدخول الحالي لجهاز الكمبيوتر الخاص بك المدرج ضمن “عمليات تسجيل الدخول الأخرى” وستظهر الأجهزة والمواقع التي تم الوصول إلى حساب إنستجرام الخاص بك فيها مؤخراً.

– إذا كان أي منها لا يبدو مألوفاً لك، فقم بتمييز زر الاختيار بجوار الإدخال واضغط على “تسجيل الخروج”، ويؤكد الخبراء أن الخطوات مماثلة لمستخدمي iOS و أندرويد.

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