8 نصائح هامة لتقوية البصر وصحة العين لدى الأطفال

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يؤكد الأطباء، أن الأطفال عرضة لضعف البصر لأن عيونهم لا تزال في طور النمو، ويولد العديد من الأطفال بعيون مشوهة قليلاً، أو يصابون بواحدة أثناء نموهم، ويمكن أن يؤدي هذا إلى مجموعة من مشاكل الرؤية، مثل قصر النظر، وطول النظر، والاستجماتيزم.

التحذير من خطورة الشاشات

بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يتعرض الأطفال للشاشات الإلكترونية لفترات طويلة من الوقت، ما قد يتسبب في إجهاد العين والإرهاق.

وينصح الأطبا ببعض الخطوات والممارسات لتحسين بصر الطفل وتعزيز صحته العامة، وفقًا لما نشره موقع “doctor.ndtv”، كالتالي:

8 نصائح لتقوية البصر لدى الطفل

1. شجع الأنشطة الخارجية

يمكن أن يساعد قضاء الوقت في الضوء الطبيعي في تقليل خطر الإصابة بقصر النظر ، شجع طفلك على قضاء المزيد من الوقت في اللعب في الهواء الطلق.

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2. الحد من وقت الشاشات والهواتف

يمكن أن يؤدي وقت الشاشة المفرط إلى إجهاد العين وجفافها ومشاكل أخرى في الرؤية، من المهم تحديد وقت شاشة طفلك وتشجيعه على أخذ فترات راحة متكررة.

3. توفير الإضاءة المناسبة

يمكن أن تساعد الإضاءة المناسبة في تقليل إجهاد العين وإرهاقها، تأكد من أن منطقة الدراسة الخاصة بطفلك بها إضاءة كافية وتجنب الانعكاسات والوهج القاسي على شاشاتهم.

4. اتباع نظام غذائي صحي

يمكن أن يساعد النظام الغذائي المتوازن الغني بالفيتامينات والمعادن في الحفاظ على صحة الرؤية، شجع طفلك على تناول نظام غذائي غني بالخضروات الورقية والفواكه والخضروات.

5. إجراء فحوصات منتظمة للعين

يمكن لفحوصات العين المنتظمة اكتشاف مشاكل الرؤية في مرحلة مبكرة، حدد موعدًا لفحوصات العين بانتظام لطفلك لمنع مشاكل الرؤية وعلاجها.

6. تعزيز ممارسات النظافة الجيدة

شجع طفلك على غسل يديه بشكل متكرر ، خاصة قبل لمس عينيه، يمكن أن يساعد هذا في منع انتشار العدوى التي يمكن أن تسبب مشاكل في العين.

7. توفير نظارات واقية

تعد إصابات العين شائعة بين الأطفال ، خاصة أثناء ممارسة الرياضة والأنشطة الخارجية الأخرى، تأكد من أن طفلك يرتدي نظارات واقية لمنع إصابات العين.

8. تعليم عادات القراءة الجيدة

شجع طفلك على القراءة في أماكن جيدة الإضاءة وعلى مسافة مريحة، ابعدهم عن القراءة في الإضاءة الخافتة أو الاستلقاء ، مما قد يجهد أعينهم.