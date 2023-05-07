الجيش السوداني يعلن عن تصفية قناص “أجنبي”

تواصل- فريق التحرير:

أعلن الجيش السوداني، “تصفية قناص أجنبي يعمل لصالح الدعم السريع بمنطقة بحري العسكرية”، وأنه “لم يتم العثور بحوزته على أوراق ثبوتية تحدد جنسيته”.

صد الهجوم

وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان: “حاولت مجموعة من المليشيا المتمردة الهجوم على قيادة قوات الدفاع الجوي، تم صد الهجوم وتدمير عدد من عربات العدو واستلام 3 عربات قتالية وفر العدو مخلفا عددا من القتلى”.

وأضاف “اشتبكت قواتنا مع مجموعة من المليشيا المتمردة مساء اليوم باتجاه صينية برى، وتصدت لهم قواتنا بقوة وفر المتمردون تجاه الجنوب وجاري حصر الخسائر”.

7 سلموا أنفسهم

وأشار إلى أن “7 من أفراد قوات الدعم السريع سلموا أنفسهم للقوات السودانية بالخرطوم”.

وأوضح الجيش السوداني في بيانه أن “قوات الدعم السريع مستمرة في كسر ونهب البنوك التجارية والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، حيث نهبوا بنك التضامن الإسلامي بشارع السيد عبد الرحمن وبنك المال بالخرطوم، ومقر الإدارة العامة للمرور بسوبا ومزارع النفيدي”.

مجموعة تعزيز

وأكد أنه “تم رصد مجموعة تعزيز لقوات الدعم السريع مكونة من 25 عربة قتالية تحركت من جنوب دارفور قبل أسبوع وما زالت في طريقها إلى العاصمة، بجانب قوة أخرى على متن 38 عربة متوقفة حاليا في موقع لم يكشف عنه”.

كما ذكر أن “قوة من الدعم السريع على متن 100 عربة تحركت إلى منطقة الزرق، وجاري رصدها”.

عفو القائد العام

وجدد الجيش الدعوة لأفراد قوات الدعم السريع بالكف عن الاستمرار في مغامرة التمرد الخاسرة والاستفادة من عفو القائد العام بالتبليغ لأقرب قيادة أو منطقة عسكرية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة مستعدة لتسهيل ترحيل الأجانب منهم إلى بلادهم بسلام في حالة تسليمهم.

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