مسؤول سابق يكشف التخصص الأكثر قبولًا في أرامكو (فيديو)

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قال مدير مصفاة “أرامكو السعودية” بالرياض سابقاً م. عبدالرحمن الفاضل، إن شركة أرامكو منذ أن أنشئت وهي تكفي نفسها بنفسها وتقوم بابتعاث طلاب ثانوية لدراسة التخصصات التي تحتاجها في الخارج.

التخصص الأكثر قبولًا

وأضاف “الفاضل”، خلال استضافته في برنامج “بودكاست رسالة”، أن أكثر التخصصات قبولا في شركة أرامكو، هي الهندسة الكيميائية، مشيرًا إلى أن تجربة أرامكو أثبتت فعاليتها لذلك نسبة السعودة في أرامكو عالية جداً .

وأوضح أن التخصصات الأكثر قبولا هي الهندسة الكيميائية، كونها الأكثر طلبا لأنها لب التشغيل في المعامل.

تعاون بين أرامكو وباوشان

ومؤخرًا، أعلنت كل من أرامكو وشركة باوشان للحديد والصلب وصندوق الاستثمارات العامة، اليوم عن توقيع اتفاقية مساهمين لإنشاء أكبر مجمع متكامل لتصنيع الألواح الفولاذية بالمملكة.

وأوضحت أن ذلك يأتي مع مراعاة الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية المختصة وشروط الإغلاق.

مقر المشروع في مدينة رأس الخير الصناعية

وأضافت أنه من المتوقع أن يكون مقر المشروع المشترك في مدينة رأس الخير الصناعية التي تُعد إحدى المناطق الاقتصادية الخاصة الأربع الجديدة التي أعلنها، مؤخرًا سمو ولي العهد.

وستتكامل في مشروع المجمع المشترك نقاط القوة التي تتيحها:

1 – منظومة أرامكو المتفردة في الطاقة والخدمات الصناعية.

2 – خبرة شركة باوستيل العريقة في صناعة الألواح الفولاذية.

3 – خبرات صندوق الاستثمارات العامة المالية والاستثمارية القوية.

وسيكون المجمع الأول من نوعه في المملكة ومنطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يوفر منظومة لصناعة الصلب في المنطقة.

ويهدف المشروع إلى تعزيز قطاع التصنيع المحلي من خلال توطين إنتاج ألواح الفولاذ الثقيلة، ونقل المعرفة، وخلق فرص للتصدير.

الطاقة الإنتاجية 1.5 مليون طن سنويًا

ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية من الألواح الفولاذية للمجمع ما يصل إلى 1.5 مليون طن سنويًا، وسيتم تجهيز المنشأة،

كذلك بمرافق متميزة تتضمن فرن حديد الاختزال المباشر الذي يتم تشغيله بالغاز الطبيعي.

إلى جانب فرن القوس الكهربائي والذي يهدف إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتج من عملية تصنيع الحديد بنسبة تصل إلى 60% مقارنة بفرن الصّهر التقليدي.

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وسيكون مصنع الاختزال المباشر للحديد متوافقًا مع الهيدروجين دون الحاجة إلى تعديلات المعدات الرئيسة،

مما يتيح إمكانية التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة قد تصل إلى نحو 90% مستقبلًا.

ويستهدف المشروع في الأساس تلبية احتياجات سوق المملكة، مع وجود خطط للتصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المتوقع أن يُسهم المشروع في توفير فرص عمل جديدة، كما يساعد المشروع على التقليل بشكل ملحوظ من الاعتماد على الألواح الفولاذية المستوردة.

المشروع يخدم القطاعات الصناعية الإستراتيجية

ويخدم العملاء في العديد من القطاعات الصناعية الإستراتيجية بما في ذلك تصنيع خطوط الأنابيب والحفارات والمنصات البحرية والخزانات،

وأوعية الضغط، وبناء السفن. كما يهدف إلى خدمة قطاعات البحرية والبناء والطاقة المتجددة.

أهم أهداف مشروع مجمع تصنيع الألواح الفولاذية

ويحظى مشروع مجمع تصنيع الألواح الفولاذية بدعم من برنامج “شريك” الذي يهدف إلى:

1 – تعزيز تعاون أكبر بين القطاعين الخاص والعام.

2 – خلق فرص العمل وتنمية الاقتصاد السعودي من خلال توفير حوافز للاستثمار المحلي، الذي يتوافق مع برنامج “نماءات أرامكو”.

3 – يسعى إلى إقامة شراكات إستراتيجية تعزز التنويع وتوسيع الاستثمار في الاقتصاد السعودي وسلسلة التوريد والاستثمارات الصناعية.

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