استنفار أمني بسبب “نبتة” أمام منزل في الكويت.. ما السبب؟

تواصل- فريق التحرير:

شهدت إدارة نجدة “حولي” في منطقة الرميثية استنفارًا أمنيًا، بسبب بلاغ عن “نبتة” (مشتبه فيها) أمام منزل أحد المواطنين.

بلاغ واستنفار

وفي التفاصيل، فقد تلقت عمليات وزارة الداخلية بلاغاً يفيد بوجود نبات يشتبه بأنه مادة مخدرة في منطقة الرميثية، فتعاملت معه إدارة شرطة نجدة حولي.

وحسب صحيفة الراى المحلية، فعند ثبوت الدورية في موقع البلاغ تبين لها أن النبتة هي “الداتورا” مزروعة مقابل باب منزل لا يوجد به أحد فسلم الموقع إلى قطاع الأمن العام مخفر الرميثية.

نبتة مُجرّمة

وتعكف الداخلية على استدعاء صاحب المنزل إضافة إلى البحث والتحري وفحص كاميرات بعض المنازل المجاورة لمعرفة من قام بزراعة تلك النبتة المجرمة وفقاً لقانون مكافحة المخدرات.

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وزير الصحة

وفي وقت سابق، أصدر وزير الصحة الكويتي د. أحمد العوضي قراراً يقضي بفرض رسوم جديدة على الوافدين فيما يتعلق بالفحوصات المخبرية.

وحسب صحيفة القبس المحلية، فإن القرار يقضي بأن يُحصل من المرضى غير الكويتيين المقيمين والمسجلين في نظام الضمان الصحي رسوم الفحوصات المخبرية التي تتم في مختبرات إدارة خدمات نقل الدم.

37 فحص مخبري

وتصل هذه الفحوص لـ 37 فحصاً مخبرياً، والتي تتراوح رسومها بين نصف دينار و15 ديناراً، فيما تزيد على الزائرين حيث تبدأ من 5 دنانير وتصل إلى 70 ديناراً.

20 ديناراً عن كل كيس للمقيم و40 للزائر

وأوضح القرار رسوم خدمات صرف أكياس الدم بواقع 20 ديناراً عن كل كيس للمقيم و40 للزائر، فيما أعفى المريض من رسوم كيس الدم في حال وجود متبرع له عن كل كيس دم أو مشتقاته، فيما قضى باستمرار العمل بالقرارات الخاصة بإعفاء بعض الفئات من الرسوم والحالات التي يتم معاملتها معاملة المواطن.

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قرار مفاجيء من وزير الداخلية الكويتي حول استقدام العمالة الوافدة

العمالة الوافدة

على الجانب الآخر، تسعى الكويت لسد حاجة السوق من الأيدي العاملة من خلال الاستقدام عبر دول دول جديدة.

العمالة الوافدة:

وكانت الهيئة العامة للقوى العاملة، أعلنت أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد وجه بفتح أطر تعاون جديدة لاستقدام العمالة الوافدة.

وبحسب ما ذكرته صحف كويتية، فإن توجيهات وزير الداخلية، تضمنت التنسيق مع وزارة الخارجية لتوقيع مذكرات تفاهم مع دول جديدة مصدرة للعمالة.

ونوهت أن هذه التوجهات تتناغم معاتجاه السياسة العامة نحو تعديل التركيبة السكانية، وضمان تنوع مصادر العمالة الوافدة في الكويت لسد النقص في سوق العمل.

وأوضحت أن الهيئة العامة للقوى العاملة تقوم بتطبيق قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وقانون العمالة المنزلية رقم 68 لسنة 2015، بما يوفر الحماية الكاملة لحقوق العمالة.

العمالة الفلبينية:

وكان مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة قد توقع أيضا معاودة الفلبين إرسال عمالتها إلى الكويت بداية يونيو المقبل بعد إتمام إجراءات الفلبين، وانتهاء زيارة الوفد المقررة إلى البلاد نهاية الشهر الجاري.

ويجرى خلال الزيارة، الاطلاع على وضع عمالتهم، ولقاء أصحاب العلاقة العمالية، سواء من الجهات الحكومية أو أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية.

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