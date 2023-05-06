بالفيديو.. بروق وأمطار غزيرة على فيفاء بجازان

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة فيفاء بمنطقة جازان.

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أمطار غزيرة على فيفاء

ووثق المقطع، حالة مطرية غزيرة على فيفاء، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية .

رياح نشطة وتدني في الرؤية:

وبين المركز أن الحالة التي تشمل محافظات العلا والمهد ووادي الفرع والعيص، مستمرة – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 8 مساءً .

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أمطار غزيرة على عسير:

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر تنبيهاً متقدماً عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير.

وأفاد المركز أن تأثيراتها المصاحبة تشمل نشاطاً في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية.

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