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بعد إطلاق النار على سيارته.. نجاة سفير تركيا في السودان من القتل
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بعد إطلاق النار على سيارته.. نجاة سفير تركيا في السودان من القتل

بعد إطلاق النار على سيارته.. نجاة سفير تركيا في السودان من القتل

بعد إطلاق النار على سيارته.. نجاة سفير تركيا في السودان من القتل
١٢:٥٣:٠٠ ص، الأحد، ١٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، سلامة السفير التركي لدى السودان إسماعيل تشوبان أوغلو وحرسه، بعد تعرض موكبه لإطلاق نار في الخرطوم.

اشتباكات عنيفة

وقال تشاويش أوغلو في تصريحات صحفية، السبت، إن الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تجري وسط المدينة وتشتد أحياناً في الشوارع المحيطة بالسفارة التركية.

وأضاف :”لذلك لم نستطع تقديم بعض الخدمات بسرعة لمواطنينا خصوصاً في الأيام الأولى، حتى أن أحد المواطنين الذين لجأوا إلى منزل في شارع قريب وجد صعوبة في الوصول إلى السفارة”.

تواصل مسبق

وأشار إلى أن السفير التركي إسماعيل تشوبان أوغلو تواصل مسبقاً مع الجيش وقوات الدعم السريع، “حتى أنهم قدموا المساعدة ولكن لدى الدخول إلى الشارع فُتحت النار ولم يُصب أحد من أصدقائنا أو سفيرنا أو الحرس بمن فيهم القوات الخاصة، ولكن تضررت السيارة.

وبيّن أن المحادثات متواصلة مع الجانبين من أجل معرفة من قام بذلك ولماذا.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السودان السودان تركيا سفير تركيا في السودان

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