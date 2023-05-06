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الأحد 17 شوال.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة
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الأحد 17 شوال.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

الأحد 17 شوال.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

الأحد 17 شوال.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة
١٢:٥١:٤٣ ص، الأحد، ١٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 17 شوال 1444 هجرية، الموافق 7 مايو 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:31 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:45، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:20 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:43 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 17 شوال 1444هـ كالتالي:

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مواقيت الصلاة ليوم الأحد 17 شوال

موعد أذان الفجر

مكة – 4:26

المدينة – 4:18

الرياض – 3:49

موعد أذان الظهر

مكة – 12:18

المدينة – 12:19

الرياض – 11:50

موعد أذان العصر

مكة – 3:37

المدينة – 3:45

الرياض – 3:17

موعد أذان المغرب

مكة – 6:49

المدينة – 6:54

الرياض – 6:26

موعد أذان العشاء

مكة – 8:19

المدينة – 8:24

الرياض – 7:56

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