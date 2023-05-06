الأحد 17 شوال.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 17 شوال 1444 هجرية، الموافق 7 مايو 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:31 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:45، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:20 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:43 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 17 شوال 1444هـ كالتالي:
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مواقيت الصلاة ليوم الأحد 17 شوال
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:26
المدينة – 4:18
الرياض – 3:49
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:18
المدينة – 12:19
الرياض – 11:50
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:37
المدينة – 3:45
الرياض – 3:17
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:49
المدينة – 6:54
الرياض – 6:26
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:19
المدينة – 8:24
الرياض – 7:56
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