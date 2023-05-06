للمقيمين ومواطني دول الخليج.. 4 خطوات للتسجيل في منصة ⁧أبشر⁩

تواصل – فريق التحرير:

حددت المديرية العامة للجوازات، خطوات التسجيل في منصة ⁧أبشر⁩ لمواطني مجلس التعاون الخليجي وللمقيمين من التابعين وللزوار حاملي تأشيرات الزيارة.

وأشارت الجوازات، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أنه يمكن التسجيل في منصة أبشر من خلال الخطوات التالية الموضحة أدناه:

خطوات التسجيل في أبشر

1- الدخول على بوابة وزارة الداخلية

2- تعبئة البيانات الشخصية للمستخدم

3- تأكيد عملية التسجيل

4- تفعيل الخدمة من خلال أجهزة الخدمة الذاتية لتفعيل أبشر ومن خلال البنوك السعودية

اقرأ أيضا:

خدمة طلب تقرير مقيم

وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للجوازات، عن إتاحة خدمة طلب تقرير مقيم من منصة أبشر الإلكترونية؛ والتي تتيح إصدار تقرير عن أحد العمالة لديك يحتوي على البيانات الشخصية الأساسية، لتقديمه إلى الجهات الرسمية.

وأوضحت الجوازات، عبر حسابها في “تويتر”: “أن هذه الخدمة تمكن من إصدار تقرير عن أحد العمالة لدى صاحب العمل لتقديمه إلى الجهات الرسمية حيث يحتوي التقرير على البيانات الشخصية الأساسية ومعلومات الجواز والتأشيرات للمقيم إضافة إلى معلومات أفراد الأسرة”.

اقرأ أيضا:

وفي وقت سابق، حددت الإدارة العامة للجوازات ثمانية اشتراطات لسفر المواطن إلى خارج المملكة.

اشتراطات سفر المواطنين

ونشرت “الجوازات” في حسابها عبر موقع “تويتر”، الاشتراطات على النحو التالي:

– قبل السفر تأكد من أن المدة المتبقية في جواز سفرك لا تقل عن 3 أشهر عند السفر للدول العربية، ولا تقل عن 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى.

اقرأ أيضا: