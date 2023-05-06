الاحتلال يقرر الإفراج عن النائب الأردني عماد العدوان

تواصل- فريق التحرير:

قررت سلطات الاحتلال الصهيوني الإفراج عن النائب الأردني عماد العدوان، وفق ما أوردت القناة 14 العبرية مساء يوم السبت.

ووفق القناة، فإن دولة الاحتلال استسلمت للضغوط عليها من الأردن ومن المتوقع أن تفرج عن النائب الأردني بوقت قريب، وإعادته إلى الأردن.

توقيف النائب

كانت سلطات الاحتلال، أوقفت نائبًا أردنيًا بتهمة محاولة تهريب كمية كبيرة من الأسحلة و100 كلجم ذهب إلى الأراضي الفلسطينية.

ووفق ادعاء الإعلام العبري، فإن النائب تم ضبطه في محاولة تهريب كميات كبيرة من السلاح والذهب عبر جسر اللنبي داخل مركبته.

أسلحة وذهب

وانتشر فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي في إعلام الاحتلال ومعلومات تفيد بأنه، تم ضبط 3 أكياس تضم 12 سلاحا طويلا، و270 سلاحا متعرجا، و167 من نوع glock gun، و100 كيلوغرام من الذهب.

وبحسب ما هو متداول، كان من المفترض ألا يتم إجراء التفتيش إلا أن معلومات وردت لسلطات الاحتلال بالتفتيش.

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