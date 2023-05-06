السبت، ١٦ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود
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الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود
١١:٤١:٤٩ م، السبت، ١٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

” بيان من الديوان الملكي”

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / منصور بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم الاثنين الموافق 18 / 10 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود الديوان الملكي وفاة والدة الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز

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