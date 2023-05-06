تسببت في تعطل حركة المرور.. أمطار غزيرة على عسير

تواصل- فريق التحرير:

شهدت أجزاء واسعة من منطقة عسير، اليوم السبت، هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة سال على أثرها عددٌ من الأودية والشعاب.

تعطل حركة المرور

وشملت الأمطار محافظات سراة عبيدة والحرجة وأحد رفيدة ومراكز وادي بن هشبل وجنوب محافظة بيشة، إضافة إلى شمال مدينة أبها ومركز السودة وعقبة الصماء التي تسببت الأمطار الغزيرة في تعطل حركة المرور خلالها لبضع ساعات.

استنفار الجهات الأمنية والخدمية

واستنفرت الجهات الأمنية والخدمية جهودها لإعادة فتح الطرقات وإزالة آثار السيول في عقبة” الصماء”، حيث أنهت فرق الصيانة بفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة عسير وبلدية محافظة رجال ألمع أعمالها في إزالة الصخور، وأعمال النظافة والصيانة لعدد من المواقع المتضررة بالعقبة قبل مغرب اليوم.

وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية .

رياح نشطة وتدني في الرؤية:

وبين المركز أن الحالة التي تشمل محافظات العلا والمهد ووادي الفرع والعيص، مستمرة – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 8 مساءً .

أمطار غزيرة على عسير:

وأمس أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً متقدماً عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير.

وأفاد المركز أن تأثيراتها المصاحبة تشمل نشاطاً في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية.

وذلك على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

كما بين المركز الوطني للأرصاد أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 11 مساءً.

اقرأ أيضا:

توقعات الطقس: أمطار على مكة والرياض.. وانخفاض في درجات الحرارة بـ 4 مناطق