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قبل التوجه للمطار.. 3 توجيهات للمسافرين عبر حملات العمرة والرحلات العارضة
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قبل التوجه للمطار.. 3 توجيهات للمسافرين عبر حملات العمرة والرحلات العارضة

قبل التوجه للمطار.. 3 توجيهات للمسافرين عبر حملات العمرة والرحلات العارضة

قبل التوجه للمطار.. 3 توجيهات للمسافرين عبر حملات العمرة والرحلات العارضة
١١:٣٥:٠٢ م، السبت، ١٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وجه مطار الملك عبدالعزيز الدولي ثلاث توجيهات مهمة للمسافرين عبر حملات العمرة والمجموعات والرحلات العارضة.

وقال مطار الملك عبدالعزيز الدولي، في بيان عبر “تويتر”: قبل التوجه إلى المطار نأمل التأكد
من التالي:

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3 توجيهات مهمة للمسافرين

– وجود تذكرة سفر صالحة لوجهتك القادمة.

– الحضور قبل موعد الرحلة بوقت لا يقل عن 4 ساعات ولايزيد عن 6 ساعات.

اكتمال وثائقك النظامية اللازمة للسفر.

الإقرار عن المبالغ والمعادن الثمينة

وفي وقت سابق، أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن عدم الإقرار أو الإقرار غير الصحيح عن المبالغ والمعادن الثمينة، يعرض صاحبها لغرامة 50% من قيمتها.

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50 % غرامة عند تكرار المخالفة

وأفادت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن عدم الإقرار أو الإقرار غير الصحيح يُعرض المخالف لغرامة مالية تقدر بـ:

– (25%) من قيمة المضبوطات في حال كانت المخالفة للمرة الأولى.

– (50%) من قيمتها عند التكرار.

وذلك في حال انتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال.

وفي حالة الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، فيتم حجز كامل المبلغ وإحالة المخالف إلى النيابة العامة.

وأكدت أن ذلك يأتي استنادًا إلى نص المادة 23 من نظام مكافحة غسل الأموال.

وشددت الهيئة على ضرورة التزام المسافرين القادمين والمغادرين من وإلى المملكة الذين بحوزتهم عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، إلى ضرورة الإقرار عنها إلكترونيًا قبل الوصول إلى منفذ الدخول أو الخروج.

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الكلمات الدلالية:
السفر العمرة رحلات الطيران مطار الملك عبدالعزيز الدولي

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