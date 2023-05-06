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هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز تطلق 19 من غزال الريم
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هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز تطلق 19 من غزال الريم

هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز تطلق 19 من غزال الريم

هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز تطلق 19 من غزال الريم
١١:٣٤:٥٠ م، السبت، ١٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أطلقت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية 19 غزالًا من غزال الريم بمنطقة الخنفة.

جاء ذلك بحضور الأمير متعب بن فهد بن فيصل، مستشار رئيس مجلس إدارة المحمية، والرئيس التنفيذي للهيئة عبدالله بن أحمد العامر، ومحافظ تيماء سعد بن نايف السديري.

هدف إطلاق غزال الريم

ويهدف الإطلاق إلى إعادة توطين الحيوانات المهددة بالانقراض، واستعادة دورها في بيئتها، والإكثار منها ذاتيًا، والإسهام في توازن البيئة واستدامتها.

ويأتي الإطلاق ضمن إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لرفع الوعي المجتمعي تجاه غزال الريم، والإسهام في حماية التنوع الحيوي واستدامته، إضافة لترسيخ المحمية كوجهة سياحية وطبيعية مستدامة تزخر بالتنوع البيئي والحيوي.

فيديو مثير لغزال يهرب من الموت

على جانب آخر، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير لغزال يهرب من الموت المحقق وسط بحيرة بعدما طارده تمساح ضخم.

وأظهر الفيديو كيف تحدى الغزال كل العوامل حيث سبح في المياه بسرعة كبيرة ونجا من بين فك التمساح بأعجوبة قبل أن يصل إلى الشاطئ.

قفز فوق الماء

ودفع الخوف الغزال للقفز على الماء بطريقة مدهشة وغريبة للهروب من التسماح الذي كان يلاحقه بسرعة كبيرة، لكنه (الغزال) استطاع التفوق عليه بالسباحة في الماء والخروج سالمًا إلى بر الأمان.

وحاز الفيديو على مشاهدات كبيرة وإعجاب من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن الإرادة والتحدي يفعلان المستحيل.

وقبل ذلك كان رجل تعرض لهجوم شرس من قبل أحد التماسيح أثناء تواجده على بحيرة مليئة بالتماسيح في مدينة ميكا بولاية فلوريدا الأمريكية.

ونشرت وسائل إعلام ومغردون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحادث المرعب، والذي فقد فيه الرجل ويدعى “إيريك ميردا”، ذراعه جراء ذلك الحادث.

وفي الآونة الأخيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، تعرضت امرأة أخرى تبلغ من العمر 77 عامًا لهجوم تمساح بالقرب في ليكوود.

وفي يوليو، قتل اثنان من التماسيح امرأة في بركة بالقرب من منزلها في مقاطعة ساراسوتا.

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اخبار السعودية السعودية اليوم غزال الريم محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز

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