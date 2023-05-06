راتب يبدأ من 9000 آلاف ريال.. وظائف برواتب مجزية لحملة الثانوية فأعلى

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أعلن المعهد الوطني للتدريب الصناعي عن بدء التقديم في برنامج (تصنيع وتشكيل المعادن CNC) تدريب منتهي بالتوظيف براتب (يبدأ من 9000 ريال)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الشروط:

حاصل على شهادة ميكانيكية لمدة عام أو أكثر.

حاصل على شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم.

شهادات اللغة الإنجليزية (ستیب، ايلتس، إلخ ..).

شهادة خبرة (سنة واحدة أو أكثر).

مزايا البرنامج:

مكافأة شهرية مجزية

شهادة معتمدة في نهاية البرنامج.

التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

تأمين طبي.

التفاصيل:

برنامج مدته 6 أشهر في تخصص الميكانيكا مصمم لخريجيين تخصص الميكانيكا لمن لديهم خبرة في هذا المجال سنة فأكثر.

مكان التدريب : المعهد الوطني للتدريب الصناعي بالأحساء.

كان العمل : رأس الخير.

نوع البرنامج : مهني.

المكافأه الشهرية خلال فترة التدريب بقيمة 4000 ريال.

الراتب بعد التخرج من البرنامج يبدأ من 9000 ريال.

عن المعهد:

​المعهد الوطني للتدريب الصناعي هو ثمرة الشراكة الاستراتيجية وتبادل الخبرات بين شركة أرامكو السعودية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهو مؤسسة غير ربحية يديرها مجلس أمناء مستقل، تأسس في عام 2010م.

طريقة التقديم:

أوضح المعهد أن التقديم مُتاح الآن عبر النموذج الإلكتروني، وذلك بدءاً من تاريخ 1444/10/11هـ الموافق 2023/05/01م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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