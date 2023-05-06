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تطور خطير.. دولة عربية تهدد بشن عملية عسكرية داخل سوريا وتكشف السبب
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تطور خطير.. دولة عربية تهدد بشن عملية عسكرية داخل سوريا وتكشف السبب

تطور خطير.. دولة عربية تهدد بشن عملية عسكرية داخل سوريا وتكشف السبب

تطور خطير.. دولة عربية تهدد بشن عملية عسكرية داخل سوريا وتكشف السبب
١٠:٣٩:٥٤ م، السبت، ١٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

هدد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، بشن بلاده عملية عسكرية داخل سوريا، مبررًا ذلك بعدم توقف تهريب المخدرات إلى دول المنطقة.

عملية عسكرية

وقال “الصفدي” في تصريحات لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن هناك احتمالية لشن الأردن عملية عسكرية داخل سوريا في حال فشل دمشق بالإيفاء بتعهداتها بوقف تدفق المخدرات نحو دول المنطقة.

إن العديد من الأشخاص عانوا من عواقب الأزمة السورية بما في ذلك الأردن، مشددا على أنهم سيحرصون على القيام بكل ما يلزم للتخفيف من أي تهديد لأمن الأردن.

تهديد دول الخليج بالمخدرات

وأضاف “نحن لا نتعامل مع تهديد تهريب المخدرات باستخفاف، إذا لم نشهد إجراءات فعالة للحد من هذا التهديد، فسنقوم بما يلزم لمواجهته، بما في ذلك القيام بعمل عسكري داخل سوريا للقضاء على هذا التهديد الخطير للغاية ليس فقط في الأردن، ولكن عبره نحو دول الخليج والدول العربية الأخرى في العالم”.

وتابع الصفدي أن “سياسة وحالة الوضع الراهن لم تؤد إلا إلى المزيد من المشاكل والمزيد من الألم والمعاناة للشعب السوري، وتهديدات متزايدة للمنطقة، بما في ذلك الأردن”.

واعتبر الصفدي أن جل التحرك في العالم العربي لمحاولة إنهاء الأزمة السورية سياسيا حدث على خلفية غياب جهد فعال لحل الأزمة.

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البيان الختامي لاجتماع مجموعة الاتصال الوزارية بشأن سوريا

الكلمات الدلالية:
الأردن تهريب المخدرات سوريا‬‏ عمكلية عسكرية

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