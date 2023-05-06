استشهاد فلسطيني برصاص مستوطن قرب مدينة الناصرة

تواصل – واس:

استشهد شاب فلسطيني اليوم، برصاص مستوطن في قرية صندلة قرب مدينة الناصرة داخل فلسطين المحتلة عام 1948م، عقب ذلك مواجهات بين الفلسطينين وقوات الاحتلال أسفرت عن وقوع عدة إصابات.

إصابة طفل فلسطيني

وفي مدينة قلقيلية، أصيب طفل فلسطيني بالرصاص خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة كفر قدوم شرق المدينة، حسب “واس”.

في ذات السياق، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المزارعين الفلسطينيين، شرق بلدة القرارة جنوب قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

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اعتداء قوات الاحتلال

وفي وقت سابق، أصيب العشرات من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، خلال اعتداء قوات الاحتلال على المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان، وجدار الفصل العنصري بالضفة الغربية.

إصابة العشرات بجروح اختناقات

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بجروح وحالات اختناق، وذلك خلال مواجهات اندلعت في قرى بيت دجن وبيتا بمدنية نابلس شمال الضفة الغربية، بعد الاعتداء على مسيرات منددة بالاستيطان .