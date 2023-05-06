السبت، ١٦ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
استشهاد فلسطيني برصاص مستوطن قرب مدينة الناصرة
تطور خطير.. دولة عربية تهدد بشن عملية عسكرية داخل سوريا وتكشف السبب
زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب قبالة الساحل الشرقى لروسيا
الشيخ الفوزان يوضح حكم الذبائح في الأعراس
التعليم تنشر جداول الحصص للأسبوع الثامن لجميع المراحل الدراسية
دراسة توضح العلاقة بين المكالمات الهاتفية وخطر الإصابة بضغط الدم

الرئيسية

 /

دولي

 /

استشهاد فلسطيني برصاص مستوطن قرب مدينة الناصرة

استشهاد فلسطيني برصاص مستوطن قرب مدينة الناصرة

استشهاد فلسطيني برصاص مستوطن قرب مدينة الناصرة
١٠:٤٠:٣٢ م، السبت، ١٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

استشهد شاب فلسطيني اليوم، برصاص مستوطن في قرية صندلة قرب مدينة الناصرة داخل فلسطين المحتلة عام 1948م، عقب ذلك مواجهات بين الفلسطينين وقوات الاحتلال أسفرت عن وقوع عدة إصابات.

إصابة طفل فلسطيني

وفي مدينة قلقيلية، أصيب طفل فلسطيني بالرصاص خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة كفر قدوم شرق المدينة، حسب “واس”.

في ذات السياق، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المزارعين الفلسطينيين، شرق بلدة القرارة جنوب قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

 

اقرأ أيضا:

3 شهداء وإصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام البلدة القديمة في نابلس

اعتداء قوات الاحتلال 

وفي وقت سابق، أصيب العشرات من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، خلال اعتداء قوات الاحتلال على المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان، وجدار الفصل العنصري بالضفة الغربية.

إصابة العشرات بجروح اختناقات

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بجروح وحالات اختناق، وذلك خلال مواجهات اندلعت في قرى بيت دجن وبيتا بمدنية نابلس شمال الضفة الغربية، بعد الاعتداء على مسيرات منددة بالاستيطان .

الكلمات الدلالية:
أخبار فلسطين استشهاد فلسطيني اعتداء مستوطنين على فلسطينيين الاحتلال

مواد ذات صلة

المزيد
سوريا.. مقتل 8 من الميليشيات الإيرانية بريف حلب الجنوبي

سوريا.. مقتل 8 من الميليشيات الإيرانية بريف حلب الجنوبي

٠٩:٥١ ص، الأثنين، ٢٣ مايو ٢٠١٦
«واشنطن بوست»: ألمانيا تتجه لإدخال حزب متطرف للبرلمان

«واشنطن بوست»: ألمانيا تتجه لإدخال حزب متطرف للبرلمان

٠٩:٣٧ ص، الأحد، ٢٤ سبتمبر ٢٠١٧
من هي الوزيرة الأسترالية التي أدت اليمين الدستورية وفي يدها المصحف؟

من هي الوزيرة الأسترالية التي أدت اليمين الدستورية وفي يدها المصحف؟

٠٢:٥٧ م، الأحد، ٠٥ يونيو ٢٠٢٢
«الفاو»: الكويت الأولى عربيا والـ12 عالميا في استهلاك اللحوم

«الفاو»: الكويت الأولى عربيا والـ12 عالميا في استهلاك اللحوم

٠٨:١٨ م، السبت، ١٢ مايو ٢٠١٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *