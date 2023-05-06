زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب قبالة الساحل الشرقى لروسيا

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ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجات بمقياس ريختر اليوم السبت، منطقة قبالة الساحل الشرقى لشبه جزيرة كامشاتكا الواقعة فى أقصى شرق روسيا.

على عمق 10 كم

وأوضح المركز الأورومتوسطى لرصد الزلازل أن مركز الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات وعند التقاء خط عرض 52.27 درجة شمالاً وخط طول 159.71 درجة شرقاً، ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية، حسب “واس”.

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زلزال في إندونيسيا

ومؤخرا، ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر قبالة مدينة بيتونج شمالي إندونيسيا.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا وقع على عمق 28.6 كيلو متر شرقي مدينة بيتونج بإندونيسيا مساء أمس الأحد.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

بقوة7.3 ريختر

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ضرب زلزال بقوة 7.3 درجات على مقياس ريختر، إقليم سومطرة غربي إندونيسيا.

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية أن الزلزال كان على بعد 177 كيلومترًا شمال غربي جزر منتاواي.