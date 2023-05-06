السبت، ١٦ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب قبالة الساحل الشرقى لروسيا
الشيخ الفوزان يوضح حكم الذبائح في الأعراس
التعليم تنشر جداول الحصص للأسبوع الثامن لجميع المراحل الدراسية
دراسة توضح العلاقة بين المكالمات الهاتفية وخطر الإصابة بضغط الدم
حادث سير يودي بحياة 10 أشخاص وإصابة آخرين في دولة عربية
هيئة تطوير منطقة حائل تعلن عن وظائف لحملة مختلف المؤهلات

الرئيسية

 /

دولي

 /

زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب قبالة الساحل الشرقى لروسيا

زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب قبالة الساحل الشرقى لروسيا

زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب قبالة الساحل الشرقى لروسيا
١٠:٣٨:٠٩ م، السبت، ١٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجات بمقياس ريختر اليوم السبت، منطقة قبالة الساحل الشرقى لشبه جزيرة كامشاتكا الواقعة فى أقصى شرق روسيا.

على عمق 10 كم

وأوضح المركز الأورومتوسطى لرصد الزلازل أن مركز الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات وعند التقاء خط عرض 52.27 درجة شمالاً وخط طول 159.71 درجة شرقاً، ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية، حسب “واس”.

اقرأ أيضا:

عاجل.. زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب غرب اليابان

زلزال في إندونيسيا 

ومؤخرا، ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر قبالة مدينة بيتونج شمالي إندونيسيا.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا وقع على عمق 28.6 كيلو متر شرقي مدينة بيتونج بإندونيسيا مساء أمس الأحد.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

بقوة7.3 ريختر

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ضرب زلزال بقوة 7.3 درجات على مقياس ريختر، إقليم سومطرة غربي إندونيسيا.

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية أن الزلزال كان على بعد 177 كيلومترًا شمال غربي جزر منتاواي.

الكلمات الدلالية:
أخبار الزلزال زلزال زلزال إندونيسيا سوريا‬‏ مركز رصد الزلازل

مواد ذات صلة

المزيد
تليجراف: خطوط الطيران المدني مهددة بالصواريخ الروسية المتجهة لقصف سوريا

تليجراف: خطوط الطيران المدني مهددة بالصواريخ الروسية المتجهة لقصف سوريا

٠٤:٤١ م، الثلاثاء، ١٣ أكتوبر ٢٠١٥
بالفيديو.. أمريكا تطالب إيران بإطلاق سراح مواطنيها المحتجزين في سجن إيفين فورًا

بالفيديو.. أمريكا تطالب إيران بإطلاق سراح مواطنيها المحتجزين في سجن إيفين فورًا

٠٣:٠٠ م، الأحد، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
«مادة مشبوهة» تُصيب 50 مسافراً وتغلق مطار «هامبورج» بألمانيا

«مادة مشبوهة» تُصيب 50 مسافراً وتغلق مطار «هامبورج» بألمانيا

٠٥:٣٣ م، الأحد، ١٢ فبراير ٢٠١٧
مصادر: «الحوثي» يفرض رسوم على أضاحي العيد لصالح مليشياته الانقلابية

مصادر: «الحوثي» يفرض رسوم على أضاحي العيد لصالح مليشياته الانقلابية

٠٩:٣٥ ص، الثلاثاء، ٢٨ يوليو ٢٠٢٠

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *