الشيخ الفوزان يوضح حكم الذبائح في الأعراس

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أوضح الشيخ الدكتور صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، حكم الذبائح التي تقام في الأعراس، وتداولها الناس كعادة قديمة وحافظوا عليها.

سنة مؤكدة

وقال الفوزان إن الذبائح هي سنة نبوية، حيث أن النبيﷺ قال لأحد من أصحابه بعد أن تزوج : “أولم ولو بشاة”، ولفعل النبي ﷺ عندما تزوج أنه كان يولم لأصحابه، فهي سنة مؤكدة.

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علاج الغضب من القرآن والسنة

وفي وقت سابق، أوضح الفوزان، أن للغضب علاج، بينه القرآن الكريم، وكذلك الهدي النبوي، وهو أن يقول المرء: “أعوذ بالله من الشيطان الرجيم”، كما في قوله -تعالى- “وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ”، وفي آية أخرى :”إنه هو السميع العليم”.

هدي النبي ﷺ

واستطرد الفوزان، في مقطع صوتي، شاركه حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مبينا أن النبي ﷺ رأى رجلين بينهما مشادة، فغضب أحدهما، حتى احمرت عيناه، وانتفخت أوداجه، فقال النبي ﷺ إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد “أعوذ بالله من الشيطان الرجيم”.

فذهبوا إليه وقالوا له هذا الذي سمعه من الرسول ﷺ ، فقالها، فذهب عنه الغضب.