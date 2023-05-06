تمديد مهلة السماح بترخيص الأسلحة والذخائر غير النظامية حتى هذا الموعد
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت وزارة الداخلية، مساء اليوم السبت، تمديد مهلة السماح بترخيص ما لدى المواطنين من أسلحة وذخائر غير نظامية حتى 30/ 12/ 1444هـ.
وقالت وزارة الداخلية، عبر حسابها في “تويتر”: “على المواطنين المبادرة بالإبلاغ عما لديهم من أسلحة وذخيرة غير مرخصة وتسليمها أو تصحيح وضعها في أقرب مركز شرطة قبل نهاية المهلة”.
السجن وغرامات مالية
وأضافت وزارة الداخلية، أن نظام الأسلحة والذخائر اشتمل على غرامات مالية والسجن والحرمان من الترخيص إذا لم تتم المبادرة بالإفصاح عنها أو ترخيصها.
خطوات ترخيص الأسلحة
وفي وقت سابق، أوضح الأمن العام بالتفصيل خطوات لتقديم طلبات ترخيص الأسلحة.
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وتابع الأمن العام، أنه يجب إحضار نسخة من موعد الترخيص في منصة أبشر مشتملا على موقع إدارة الأسلحة في المنطقة وتاريخ الموعد.
طريقة ترخيص السلاح
وحدد الأمن العام، خطوات تقديم طلب للتسجيل لترخيص السلاح كالتالي:
1- حجز موعد عن طريق منصة أبشر لأقرب أدارة أو شعبة أسلحة ومتفجرات بشرط ومحافظات المناطق.
3- إحضار الأسلحة المراد ترخيصها دون الذخيرة.
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تمديد مهلة السماح بترخيص ما لدى المواطنين من أسلحة وذخائر غير نظامية حتى 30/ 12/ 1444هـ .#وزارة_الداخلية pic.twitter.com/raVY9WyoRH
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) May 6, 2023