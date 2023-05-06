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تمديد مهلة السماح بترخيص الأسلحة والذخائر غير النظامية حتى هذا الموعد

تمديد مهلة السماح بترخيص الأسلحة والذخائر غير النظامية حتى هذا الموعد

تمديد مهلة السماح بترخيص الأسلحة والذخائر غير النظامية حتى هذا الموعد
٠٩:٣٥:٤٣ م، السبت، ١٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الداخلية، مساء اليوم السبت، تمديد مهلة السماح بترخيص ما لدى المواطنين من أسلحة وذخائر غير نظامية حتى 30/ 12/ 1444هـ.

وقالت وزارة الداخلية، عبر حسابها في “تويتر”: “على المواطنين المبادرة بالإبلاغ عما لديهم من أسلحة وذخيرة غير مرخصة وتسليمها أو تصحيح وضعها في أقرب مركز شرطة قبل نهاية المهلة”.

السجن وغرامات مالية

وأضافت وزارة الداخلية، أن نظام الأسلحة والذخائر اشتمل على غرامات مالية والسجن والحرمان من الترخيص إذا لم تتم المبادرة بالإفصاح عنها أو ترخيصها.

خطوات ترخيص الأسلحة

وفي وقت سابق، أوضح الأمن العام بالتفصيل خطوات لتقديم طلبات ترخيص الأسلحة.

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وأكدت المديرية العامة للأمن العام، أن شُرط المناطق ممثلة في الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات تتلقى طلبات التسجيل لترخيص الأسلحة والذخائر.
وأوضح الأمن العام، في تغردية عبر “تويتر”، أنه حالة الرغبة في نقل الأسلحة والذخائر من المحافظات والمراكز والهجر للترخيص دون مساءلة.

وتابع الأمن العام، أنه يجب إحضار نسخة من موعد الترخيص في منصة أبشر مشتملا على موقع إدارة الأسلحة في المنطقة وتاريخ الموعد.

طريقة ترخيص السلاح

وحدد الأمن العام، خطوات تقديم طلب للتسجيل لترخيص السلاح كالتالي:

1- حجز موعد عن طريق منصة أبشر لأقرب أدارة أو شعبة أسلحة ومتفجرات بشرط ومحافظات المناطق.

2- إحضار جميع الاشتراطات الموضحة في منصة أبشر لحمل أو اقتناء الأسلحة النارية أو الفردية.

3- إحضار الأسلحة المراد ترخيصها دون الذخيرة.

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الداخلية ترخيص الأسلحة مهلة ترخيص الأسلحة والذخائر وزارة الداخلية

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