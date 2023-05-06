حادث سير يودي بحياة 10 أشخاص وإصابة آخرين في دولة عربية

تواصل – فريق التحرير:

تسبب حادث انقلاب سيارة في مديرية كسمة بمحافظة ريمة غربي اليمن، في وفاة 10 أشخاص، وإصابة 3 على الأقل.

مصادر محلية

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر محلية بالمحافظة إن 10 أشخاص توفوا فيما أصيب ثلاثة آخرون جراء انقلاب سيارة في منطقة العارضة بمديرية كسمة.

انقلاب الحوثي

وتشهد الطرق في محافظة ريمة حوادث مروعة جراء وعورتها وتوقف أعمال الصيانة والشق والسفلتة منذ الانقلاب الحوثي على الدولة أواخر العام 2014.

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وفي سياق آخر، أعلنت منظمة الصحة العالمية، إصابة أكثر مليون شخص سنويًا في اليمن بمرض الملاريا.

جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة، صدر في وقت سابق، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الملاريا الذي يوافق 25 إبريل من كل عام.

مليون حالة إصابة بالملاريا كل عام

وقالت المنظمة: “تشير التقديرات إلى أن أكثر من 21 مليون شخص في اليمن يعيشون في مناطق معرضة لخطر الإصابة بالملاريا”.

وأضافت أن “هناك أكثر من مليون حالة إصابة بالملاريا كل عام باليمن”.