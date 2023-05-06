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دراسة توضح العلاقة بين المكالمات الهاتفية وخطر الإصابة بضغط الدم
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دراسة توضح العلاقة بين المكالمات الهاتفية وخطر الإصابة بضغط الدم

دراسة توضح العلاقة بين المكالمات الهاتفية وخطر الإصابة بضغط الدم

دراسة توضح العلاقة بين المكالمات الهاتفية وخطر الإصابة بضغط الدم
٠٩:٤٧:٤٨ م، السبت، ١٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة، عن طبيعة العلاقة بين المكالمات الهاتفية من الهواتف النقالة وخطر الإصابة بضغط الدم.

وأوضح بحث جديد نشرته مجلة القلب الأوروبية، يمكن أن تزيد مكالمات الهاتف النقال، من مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة تصل إلى 25%.

تأثير ضار لمكالمات الهاتف

وكشفت الدراسة، أنه على الرغم من أن وسائل التواصل الاجتماعي وخدمات الرسائل المختلفة جعلت المكالمات أقل شيوعاً، إلا أن إجراء مكالمات لمدة 30 دقيقة فقط في الأسبوع على هاتفك المحمول قد يزيد من مخاطر ارتفاع ضغط الدم لديك.

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مخاطر ارتفاع ضغط الدم

وتابعت الدراسة “أن ارتفاع ضغط الدم قد يتسبب بمشاكل صحية خطيرة، ابتداء من النوبات القلبية وانتهاء بالسكتات الدماغية، ينصح الباحثون بتقليل إجراء المكالمات قدر المستطاع للتقليل من أضرارها المحتملة.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن أولئك الذين أمضوا نصف ساعة فقط في الأسبوع، كانوا أكثر عرضة بنسبة 12% لارتفاع ضغط الدم، في حين ازداد الخطر بنسبة 25% لدى الأشخاص الذين استخدموا الهاتف لست ساعات أسبوعياً، وفق ما أوردت صحيفة “إكسبرس” البريطانية.

يشار إلى أنه تم جمع المعلومات حول استخدام الهواتف المحمولة لإجراء واستقبال المكالمات من خلال استبيان شمل مجموعة كبيرة من مستخدمي الهاتف المحمول.

وتتبع فريق البحث المشاركين لمدة 12 عاماً، وأخذ في الاعتبار عوامل مثل العمر والجنس وحالة التدخين وضغط الدم.

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