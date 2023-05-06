هيئة تطوير منطقة حائل تعلن عن وظائف لحملة مختلف المؤهلات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة تطوير منطقة حائل عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف عن توفر وظائف شاغرة في مختلف التخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي قانوني:

المؤهلات والخبرات:

بكالوريوس قانون / أو ما يعادله خبرة ٤ سنوات في ذات المجال.

ماجستير خبرة سنتين في ذات المجال.

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مدير إدارة الشؤون القانونية:

المؤهلات والخبرات:

بكالوريوس قانون / أو ما يعادله خبرة ٦ سنوات في ذات المجال.

ماجستير خبرة 4سنوات في ذات المجال.

دكتوراه خبرة سنتين في ذات المجال.

محاسب:

المؤهلات والخبرات:

بكالوريوس الإدارة المالية أو محاسبة / أو ما يعادله خبرة 4 سنوات في ذات المجال.

ماجستير خبرة سنة في ذات المجال.

أخصائي موازنة مالية:

المؤهلات والخبرات:

بكالوريوس الإدارة المالية أو محاسبة / أو ما يعادله خبرة 5 سنوات في ذات المجال.

ماجستير خبرة سنة في ذات المجال.

عن الهيئة:

تعمل هيئة تطوير منطقة حائل على استقطاب المواهب والقدرات المتميزة للعمل مع فريق الهيئة للتطوير والاشراف على الخدمات التي تقدمها المنطقة لمواطنيها وزوارها بما يضمن تنافسية وجاذبية المنطقة واستدامتها وتحقيق مستهدفات الاستراتيجيات المعتمدة بالهيئة.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 6 مايو 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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