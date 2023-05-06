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تهديد بالانسحاب وعقاب روسي.. ماذا يحدث بين “فاجنر” والكرملين؟

تهديد بالانسحاب وعقاب روسي.. ماذا يحدث بين “فاجنر” والكرملين؟

تهديد بالانسحاب وعقاب روسي.. ماذا يحدث بين “فاجنر” والكرملين؟
٠٩:٤٢:٣٥ م، السبت، ١٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت صحيفة أمريكية، تقريبا يكشف عن وثائق مسربة للاستخبارات الأمريكية، حول الخلاف المحتدم بين الجيش الروسي ومجموعة “فاجنر” العسكرية الخاصة التي يرأسها يفجيني بريجوجين.

انحياز بوتين لوزير دفاعه

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينحاز إلى وزير الدفاع سيرجي شويجو، في الصراع المتفاقم مع “فاجنر”.

وأضاف التقرير أن تصريحات بريجوزين الصاخبة لم تلق آذانا صاغية” من موسكو، وأشار إلى أن التهديد بالتخلي عن القتال في باخموت، هو محاولة أخيرة للتشبث بدور بارز في حرب أوكرانيا، حسب “سكاي نيوز عربية”.

وحسب وثائق الاستخبارات الأمريكية المسربة من طرف جاك تيكسيرا، فإن القيادة العسكرية الروسية “محبطة” من تصريحات بريحوجين العلنية، مبرزة أنها ناقشت كيفية الرد على انتقاداته.

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وثيقة سرية

وذكرت وثيقة واحدة وصفت بأنها “سرية للغاية” أن مسؤولين أشاروا في البداية أنه إذا كانت وزارة الدفاع ستحاول مواجهة تصريحات بريجوجين العلنية، فعليهم إيجاد حلفاء لهم في نفس الوضع لمحاربته بدلا من القيام بذلك بأنفسهم”.

وأفادت الوثيقة: “ومع ذلك، لم يكونوا متأكدين في النهاية كيف يمكن لوزارة الدفاع أن تخوض بنجاح حربا إعلامية على بريغوجين، طالما لم تمنعه الحكومة الروسية من إصدار تصريحات علنية”.

الكلمات الدلالية:
الحرب الروسية الأوكرانية باخموت روسيا مجموعة فاجنر العسكرية مجموعة فاغنر

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