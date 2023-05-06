هل يلزم الإفصاح عن المقتنيات الذهبية أثناء السفر إلى خارج المملكة؟

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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أهمية الإفصاح عن المقتنيات الذهبية أثناء السفر إلى خارج المملكة.

الإفصاح عن المقتنيات الذهبية

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي اسأل الزكاة والضريبة والجمارك في “تويتر” ردا على سؤال مغرد: “إنه يلزم الإفصاح وتعبئة نموذج الإقرار للمسافرين عند دخولك أو مغادرتك البلاد إذا كنت تحمل ما قيمته 60 ألف ريال أو أكثر وما يعادلها من الأموال أو المجوهرات أو المعادن الثمينة”.

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وفي وقت سابق، دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر إبريل الماضي.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الرسمي أن أقصى موعد لتقديم الإقرارات هو العاشر من شهر مايو الجاري.

الإقرارات الضريبية

وحثّت الهيئة مكلفيها على المسارعة بتقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa)، وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

كما دعت “الزكاة والضريبة والجمارك” المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

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وسائل التواصل

وأوضحت أن من بين وسائل التواصل الأخرى: حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر(@Zatca_Care)، أو البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الإلكتروني (zatca.gov.sa​).

وتُعد ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقًا للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل.

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