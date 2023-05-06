لا نقبل تسميتها بـ”العدو”.. رئيس إيران: المملكة دولة كبيرة والعلاقات معها ستغير معادلات المنطقة

تواصل – فريق التحرير:

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، إن إعادة العلاقات مع المملكة العربية السعودية ستغير معادلات المنطقة.

وقال الرئيس الإيراني، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية وعالمية، إن المملكة دولة كبيرة ولا نقبل تسميتها بـ “العدو”، وفقا لـ”العربية”.

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وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، إن بلاده بدأت سياسة انفتاح وتعاون على دول الجوار والمنطقة.

تبادل إعادة فتح السفارات والقنصليات

وفي مؤتمر صحفي عقده، قبل أيام، في العاصمة اللبنانية بيروت، أكد الوزير أنه اتفق مع وزير خارجية المملكة على تبادل إعادة فتح السفارات والقنصليات.

وأوضح أنه وجه دعوة رسمية لوزير خارجية المملكة لزيارة طهران، مؤكدًا أنه يرحب بالدعوة التي وجهها له وزير خارجية لزيارة الرياض.

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فتح صفحات جديدة في المنطقة

وأكد أن الاتفاق السعودي الإيراني فتح صفحات جديدة في المنطقة، وأن طهران وجيرانها حريصون على توافق لبناني سياسي من أجل انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان.

وكشف أن فتح السفارتين في المملكة وإيران سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا أنه سيتم إعادة فتح السفارتين في المملكة وإيران في الأيام القليلة المقبلة.

الحوار بين المملكة وإيران له آثار إيجابية

وبين عبداللهيان أنه من الطبيعي أن الحوار بين المملكة وإيران له آثار إيجابية على مستوى المنطقة ولبنان،

مبينًا أن إيران وضعت في أولويات سياساتها الخارجية الانفتاح والتواصل مع دول المنطقة بشكل عام ودول الجوار خصوصًا.

من جهته، صرح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الخميس قبل الماضي بقوله، إن عودة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران ستعزز الاستقرار في المنطقة فضلا عن توسيع الشراكات الاقتصادية بين دول المنطقة.

توجهات الحكومة العراقية

وخلال حضوره منتدى العراق، قال السوداني: “إن عودة العلاقات الطبيعية بين السعودية وإيران مهم جدا للمنطقة وأيضا للشراكة والتعاون الاقتصادي والتنموي”.

وأضاف: “هذه الأجواء تصب في توجهات الحكومة العراقية في إقامة أفضل العلاقات مع دول المنطقة”، حسب الرياض.