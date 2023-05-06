وظائف لدى هيئة المراجعين والمحاسبين عبر “تمهير”

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أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (Socpa)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وبالتعاون مع صندوق الموارد البشرية (هدف) عن توفر عدد من الفرص التدريبية الشاغرة، في مدينة الرياض عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى التدريبي:

مسؤول تدريب – تمهير.

العدد المطلوب للتوظيف:

عدد الشواغر: (6).

الشروط المطلوبة:

التعليم: الأدنى دبلوم.

حديث تخرج في تخصصات إدارة الأعمال, التسويق والعلاقات العامة.

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الشروط العامة:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

درجة الدبلوم أو البكالوريوس في التخصصات الموضحة أعلاه.

ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

ألا يكون قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

إجادة اللغة الإنجليزية.

يرجى التسجيل في برنامج (تمهير) قبل التقديم على الفرصة المعلنة.

مزايا برنامج (تمهير):

مكافأة مالية (3,000) ريال شهرياً للمتدرب لحملة البكالوريوس فأعلى و مبلغ (2000) ريال شهرياً لحملة الدبلوم.

تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.

دورات تدريبية إلكترونية.

شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بعد إتمام البرنامج التدريبي.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكرتوني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 30 أبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).