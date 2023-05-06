شاهد.. أمطار غزيرة وبرد وسيول في منطقة عسير
تواصل – فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثقت هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول في منطقة عسير، مساء اليوم السبت.
أمطار وبدر وسيول بعسير
ووثقت مقاطع فيديو فيديو متداول، حالة مطرية غزيرة وبرد في أبها وجريان للسيول في أحياء منطقة عسير.
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في سياق متصل، توقع خبراء الطقس والأرصاد، أجواء معتدلة ولطيفة على معظم المناطق، ليلة اليوم السبت وخلال الساعات الأولى من يوم غد الأحد.
توقعات طقس الليلة
ووفقا لتوقعات الخبراء، تستمر فرص هطول زخات متفرقة من الأمطار تكون رعدية في بعض الأوقات حتى ساعات المساء الأولى على بعض مناطق جنوب غرب المملكة، وفقا لـ”طقس العرب”.
وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية .
رياح نشطة وتدني في الرؤية:
وبين المركز أن الحالة التي تشمل محافظات العلا والمهد ووادي الفرع والعيص، مستمرة – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 8 مساءً .
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أمطار غزيرة على عسير:
وأمس أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً متقدماً عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير.
وأفاد المركز أن تأثيراتها المصاحبة تشمل نشاطاً في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية.
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هطول غزير مع برد شمال #ابها الآن
إشارة الإسكان. اللهم صيباً نافعاً. pic.twitter.com/ij2608xuIm
— وٓهٓــمْ (@s1s2sh) May 6, 2023
سيول متدفقه الان
#عسير pic.twitter.com/ocaTBLybYd
— القادم أجمل (@F3M20000) May 6, 2023