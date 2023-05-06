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مدمن متعاف من “الشبو” يروى قصة إدمانه: دمرت حياتي.. احذروا قرناء السوء
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مدمن متعاف من “الشبو” يروى قصة إدمانه: دمرت حياتي.. احذروا قرناء السوء

مدمن متعاف من “الشبو” يروى قصة إدمانه: دمرت حياتي.. احذروا قرناء السوء

مدمن متعاف من “الشبو” يروى قصة إدمانه: دمرت حياتي.. احذروا قرناء السوء
٠٧:٥٦:٢٣ م، السبت، ١٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ظهر أحد المدمنين المتعافين من تعاطي مادة الشبو المخدرة، في مداخلة تليفزيونية بثتها محطة فضائية، وتحدث عن بداية إدمانه، وأخطار مادة الشبو.

تساعد على المذاكرة 

وروي فهد، الذي ظهر بوجهه وبهذا الاسم، عبر مداخلة بثتها قناة “الإخبارية”، إن بداية معرفته بطريق الإدمان والمواد المخدرة، كان عن طريق أحد أصدقاء السوء، كما وصفهم، أعطاه ربع حبة لتساعده على المذاكرة والتركيز.

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مخدرات متنوعة 

وتابع أنه استمر في تعاطي الحبوب مع أصدقائه، إلا أنها لن تعد ذات فعالية، فغير المادة المخدرة ذاتها، وذهب إلى  تعاطي الحشيش.

وفي نهاية الأمر، كما استطرد فهد، تحول إلى تعاطي الشبو، ووصفها بأنها تغير سلوك الإنسان وتجعله أكثر عدوانية.

وذكر أنه في إحدى المرات، اعتدى على أخيه بالضرب المبرح، لأنه ظن أن أخيه يتحدث عنه بسوء، وأنه كان يهيم في الشوارع دون وعي أو هدف، مضيفا أن الإدمان دمر حياته وجعله يترك وظيفته، إلى أن تعافى من هذا الوباء وعاد لممارسة حياته.

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