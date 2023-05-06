توقعات طقس الليلة: معتدل وهطول زخات من المطر بعدة مناطق

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توقع خبراء الطقس والأرصاد، أجواء معتدلة ولطيفة على معظم المناطق، ليلة اليوم السبت وخلال الساعات الأولى من يوم غد الأحد.

توقعات طقس الليلة

ووفقا لتوقعات الخبراء، تستمر فرص هطول زخات متفرقة من الأمطار تكون رعدية في بعض الأوقات حتى ساعات المساء الأولى على بعض مناطق جنوب غرب المملكة، وفقا لـ”طقس العرب”.

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وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية .

رياح نشطة وتدني في الرؤية:

وبين المركز أن الحالة التي تشمل محافظات العلا والمهد ووادي الفرع والعيص، مستمرة – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 8 مساءً .

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أمطار غزيرة على عسير:

وأمس أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً متقدماً عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير.

وأفاد المركز أن تأثيراتها المصاحبة تشمل نشاطاً في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية.

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