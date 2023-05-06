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ضربات متتالية لأوكار المخدرات بالمنطقة الشرقية وضبط كميات متنوعة
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ضربات متتالية لأوكار المخدرات بالمنطقة الشرقية وضبط كميات متنوعة

ضربات متتالية لأوكار المخدرات بالمنطقة الشرقية وضبط كميات متنوعة

ضربات متتالية لأوكار المخدرات بالمنطقة الشرقية وضبط كميات متنوعة
٠٧:٢٨:٣٥ م، السبت، ١٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

واصلت دوريات الأمن بالمنطقة الشرقية عملها ترصدا لمروجي ومهربي المخدرات، وتمكنت مؤخرا من ضبط عدد من الأشخاص.

الحشيش المخدر 

وضبطت دوريات الأمن بالمنطقة الشرقية، 3 مواطنين، بحوزتهم عدد من السجائر، تحتوي على مادة الحشيش المخدر.

وشارك حساب الأمن العام، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم السبت، مقطع فيديو، أظهر عملية ضبط الموقوفين.

 

 

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مادة الشبو

كما تمكنت إحدى نقاط التفتيش من ضبط شخص يحمل حبوب الميثافيتامين، وأداة لتعاطي الشبو المخدر، وسيتم إحالته إلى جهة الاختصاص.

ضبط مطلوب 

وأثناء قيام دوريات الأمن بمهامها الميدانية، تمكنت من ضبط شخص وتبين أنه مطلوب لدى مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية.

350 حبة كبتاحون

واستعرض الفيديو الذي بثته وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي على “السنابل” مداهمة نفذتها قوات الأمن على شقة سكنية، بها شاشات عرض، ومثبت بخارجها كاميرات مراقبة.

وأسفرت المداهمة عن ضبط شخص بحوزته 350 حبة كبتاجون، وسلاح هوائي وقطعة من الحشيش المخدر، وعدد من الهواتف الجوالة.

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أخبار السعودية اليوم الحرب على المخدرات المنطقة الشرقية دوريات الأمن ضبط مروجي المخدرات وزارة الداخلية

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