حادث سير أدى لسقوطها.. تسرب من شاحنة نقل أسطوانات الغاز بعسير

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باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة عسير، مساء اليوم السبت، حادثة تسرب وقود تسرب وقود من شاحنة لنقل أسطوانات الغاز نتيجة حادث سير.

حادث تسرب غاز

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”: أن فرق الدفاع المدني في محايل عسير باشرت على الفور تسرب وقود من شاحنة لنقل أسطوانات الغاز نتيجة حادث سير أدى لسقوطها”.

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لا وجود لإصابات

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني أنه تم تنفيذ الجانب الوقائي ومباشرة الحادث، دون وقوع أي إصابات ولله الحمد.

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