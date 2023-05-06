مفاجأة عن “هدايا مركز الأرصاد” لمواطن أنجب 3 توائم

تواصل- فريق التحرير:

في مبادرة إنسانية، أعلن المركز الوطني للأرصاد عن قيامه بالزيارة وتقديم الهدايا لثلاثة توائم في منزلهن بنجران بعد أن أسماهن والدهن “سماء وسحاب وغيم”.

المركز الوطني للأرصاد:

وبحسب ما ذكره متحدث المركز حسين القحطاني ، فإن ذلك عرفاناً من المركز لتسميتهن بعناصر الطقس المستخدمة يومياً.

وأوضح متحدث المركز حسين القحطاني، أن مبادرة المركز جاءت من باب المسؤولية الاجتماعية، وعقب تغريدة وزارة الصحة بواقعة الولادة التي حدثت بعد انتظار الوالدين 6 سنوات.

وكتب على حسابه في تويتر قائلا :” نبارك لكم سماء وسحاب وغيم ويسعد المركز بهذه المناسبة تقديم هدية خاصة لعناصر الطقس الجميلات” سائلين الله أن يحفظهم من كل شر”.

3 توائم بنجران:

وكان أحد المواطنين في نجران، قد رزق بثلاثة توائم بعد صبر دام 6 سنوات وانتظار لتقدير الله، حيث جاءته الواقعة السارة بعد كل هذه الفترة.

ونشرت وزارة الصحة صورة للمواطن محتضنا توائمه الثلاثة وعلقت عليها بالقول :”بعد (٦) سنوات من الانتظار .. مواطن يُرزق بفضل الله (٣) توائم، أسّماهم (سماء، سحاب، غيم) بمستشفى الولادة والأطفال في نجران”.

وحظيت الواقعة السارة بتفاعل واسع على مواقع التواصل وتعليقات المواطنين، حيث كتب أحدهم :” ما شاء الله تبارك الرحمن هذا فضل الله الله يصلحهن وينبتهن نباتا حسنا ويجعلهن بارّات بوالديها ونسأل الله بأن يجعلهن مباركا على والديهما وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأن يجعل أبناء المسلمين جميعا بركة على والديهم وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم”.

3 توائم لسبعيني عراقي:

وفي واقعة مماثلة في العراق صدر عن الجهات الصحية في العراق أن مستشفى مدينة الفلوجة غربي البلاد، سجّلحالة ولادة لثلاثة توائم.

الغريب أن التوائم هم لأب يبلغ من العمر 72 عاماً، والأم بعمر 33 عاماً، وأن حالة المواليد الجدد مستقرة، بعد عملية قيصرية ناجحة.

وأكد البيان الذي صدر عن دائرة صحة محافظة الأنبار، غربي البلاد، أمس الأحد، أن مستشفى الفلوجة للولادة شهد ولادة ثلاثة توائم إناث لسيدة تبلغ من العمر 33 عاماً.

وأضاف أن والد التوائم يبلغ من العمر 72 عاماً، حرم من الإنجاب طوال الخمسين عاماً الماضية، منوها أن الزوجة الرابعة له هي والدة التوائم .

ونقلت وسائل إعلام عن الطبيبة، التي أشرفت على إجراء العملية، : “إنه رغم كون الولادة جرت في الشهر الثامن من الحمل فإن البنات وأمهن بصحة جيدة ولله الحمد، ما عدا إحداهن التي تعاني من نقص في الوزن”.

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