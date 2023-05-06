كل ما تريد معرفته عن اختبار مقياس الميول المهنية لطلاب الثانوية

تواصل – فريق التحرير:

كشف الخبير والمختص في الشأن التعليمي عبدالله السلطان تفاصيل اختبار مقياس الميول المهنية والذي سيطبق على طلاب و طالبات الأول ثانوي في مسارات الثانوية .

وأوضح السلطان، في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، أن اختبار مقياس الميول سيكون عبر منصة اختبار في #منصة درستي :

فترة تطبيق المقياس:

– من الأحد ١٤٤٤/١٠/١٧هـ إلى السبت ١٤٤٤/١٠/٢٣هـ

– يمكن تطبيق المقياس في أي وقت خلال هذه الفترة، ويمكن أيضا التسجيل من خلال رابط الدخول على منصة اختبار : (اضغط هنا).

اقرأ أيضا:

تنبيه جديد من تقويم التعليم حول رسوم اختبار القدرات

أهداف مقياس الميول في مسارات الثانوية :

– تعريف الطالب على نقاط قوته وتوجهه.

– توفير أساليب لتحديد ميول الطالب المهنية.

– توجيه الطالب لحصص الإتقان.

– تسكين الطالب في المسار المناسب.

– تحديد المجال الاختياري لطلاب المسار العام.

– مساعدة الطالب في اختيار التخصص الجامعي المناسب.

أهمية مقياس الميول :

درجة المقياس هي من ضمن شروط تسكين الطالب في المسار ، حيث يتم اختيار أعلى الطلاب في النسبة الموزونة لمن يرغبون في مسار معين في السنة الثانية .

– مكونات النسبة الموزونة في الختبار :

60 % من معدل الطالب في السنة الأولى المشتركة.

20 % من درجة الطالب في مقياس الميول.

20 % من درجة الطالب في مواد أول ثانوي المرتبطة بالتخصص .

معلومات عن مقياس الميول

– مدة تطبيق المقياس ٩٠ دقيقة .

– يتكون المقياس من ١٠٠ فقرة .

– يجب الإجابة على جميع الفقرات .

– لا توجد إجابة صحيحة و أخرى خاطئة لفقرات المقياس فالمطلوب أن يعبّر الطالب عن رأيه بصدق.

– تزداد دقة نتيجة الطالب كلما زاد وعيه و كانت إجاباته صادقه و تعبّر عن رأيه .

– لا يوجد علاقة بين مقياس الميول و التحصيل الدراسي للطالب .

– على المدارس إتاحة دخول الطلاب على المقياس في المدرسة لمن لم يستطع تأدية الاختبار في المنزل .

– عدم الإجابة على فقرات المقياس يُفقد الطالب الحق في المفاضلة على المسارات التخصصية .

– على المدارس القيام بتوعية الطلاب قبل موعد تطبيق المقياس.

– الدخول على مقياس الميول سيكون عن طريق حساب مايكروسوفت الخاص بالدخول لـ منصة مدرستي

– نتيجة الطالب في المقياس ستظهر بعد فترة في حسابه في #نظام_نور

– النتيجة عبارة عن تقرير عن ميول الطالب و الدرجة الموزونة .

– يقوم الطالب بترتيب رغباته و يتم تحقيقها حسب الدرجة و الإمكانية و توفر المسار .

اقرأ أيضا:

لأولياء الأمور.. تنبيه مهم من “تقوم التعليم” بشأن اختبارات “نافس”