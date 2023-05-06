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كل ما تريد معرفته عن اختبار مقياس الميول المهنية لطلاب الثانوية

كل ما تريد معرفته عن اختبار مقياس الميول المهنية لطلاب الثانوية

كل ما تريد معرفته عن اختبار مقياس الميول المهنية لطلاب الثانوية
٠٦:٣٦:٤٥ م، السبت، ١٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الخبير والمختص في الشأن التعليمي عبدالله السلطان تفاصيل اختبار مقياس الميول المهنية والذي سيطبق على طلاب و طالبات الأول ثانوي في مسارات الثانوية .

وأوضح السلطان، في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، أن اختبار مقياس الميول سيكون عبر منصة اختبار في #منصة درستي :

فترة تطبيق المقياس:

– من الأحد ١٤٤٤/١٠/١٧هـ إلى السبت ١٤٤٤/١٠/٢٣هـ

– يمكن تطبيق المقياس في أي وقت خلال هذه الفترة، ويمكن أيضا التسجيل من خلال رابط الدخول على منصة اختبار : (اضغط هنا).

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أهداف مقياس الميول في مسارات الثانوية :

– تعريف الطالب على نقاط قوته وتوجهه.

– توفير أساليب لتحديد ميول الطالب المهنية.

– توجيه الطالب لحصص الإتقان.

– تسكين الطالب في المسار المناسب.

– تحديد المجال الاختياري لطلاب المسار العام.

– مساعدة الطالب في اختيار التخصص الجامعي المناسب.

أهمية مقياس الميول :

درجة المقياس هي من ضمن شروط تسكين الطالب في المسار ، حيث يتم اختيار أعلى الطلاب في النسبة الموزونة لمن يرغبون في مسار معين في السنة الثانية .

– مكونات النسبة الموزونة في الختبار :

  • 60 % من معدل الطالب في السنة الأولى المشتركة.
  •  20 % من درجة الطالب في مقياس الميول.
  •  20 % من درجة الطالب في مواد أول ثانوي المرتبطة بالتخصص .

معلومات عن مقياس الميول

– مدة تطبيق المقياس ٩٠ دقيقة .

– يتكون المقياس من ١٠٠ فقرة .

– يجب الإجابة على جميع الفقرات .

– لا توجد إجابة صحيحة و أخرى خاطئة لفقرات المقياس فالمطلوب أن يعبّر الطالب عن رأيه بصدق.

– تزداد دقة نتيجة الطالب كلما زاد وعيه و كانت إجاباته صادقه و تعبّر عن رأيه .

– لا يوجد علاقة بين مقياس الميول و التحصيل الدراسي للطالب .

– على المدارس إتاحة دخول الطلاب على المقياس في المدرسة لمن لم يستطع تأدية الاختبار في المنزل .

– عدم الإجابة على فقرات المقياس يُفقد الطالب الحق في المفاضلة على المسارات التخصصية .

– على المدارس القيام بتوعية الطلاب قبل موعد تطبيق المقياس.

– الدخول على مقياس الميول سيكون عن طريق حساب مايكروسوفت الخاص بالدخول لـ منصة مدرستي

– نتيجة الطالب في المقياس ستظهر بعد فترة في حسابه في #نظام_نور

– النتيجة عبارة عن تقرير عن ميول الطالب و الدرجة الموزونة .

– يقوم الطالب بترتيب رغباته و يتم تحقيقها حسب الدرجة و الإمكانية و توفر المسار .

 

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أخبار السعودية اختبار مقياس القبول للثانوية اختبار مقياس الميول الثانوية المرحلة الثانوية طلاب الثانوية

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