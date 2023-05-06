كل ما تريد معرفته عن اختبار مقياس الميول المهنية لطلاب الثانوية
تواصل – فريق التحرير:
كشف الخبير والمختص في الشأن التعليمي عبدالله السلطان تفاصيل اختبار مقياس الميول المهنية والذي سيطبق على طلاب و طالبات الأول ثانوي في مسارات الثانوية .
وأوضح السلطان، في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، أن اختبار مقياس الميول سيكون عبر منصة اختبار في #منصة درستي :
فترة تطبيق المقياس:
– من الأحد ١٤٤٤/١٠/١٧هـ إلى السبت ١٤٤٤/١٠/٢٣هـ
– يمكن تطبيق المقياس في أي وقت خلال هذه الفترة، ويمكن أيضا التسجيل من خلال رابط الدخول على منصة اختبار : (اضغط هنا).
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أهداف مقياس الميول في مسارات الثانوية :
– تعريف الطالب على نقاط قوته وتوجهه.
– توفير أساليب لتحديد ميول الطالب المهنية.
– توجيه الطالب لحصص الإتقان.
– تسكين الطالب في المسار المناسب.
– تحديد المجال الاختياري لطلاب المسار العام.
– مساعدة الطالب في اختيار التخصص الجامعي المناسب.
أهمية مقياس الميول :
درجة المقياس هي من ضمن شروط تسكين الطالب في المسار ، حيث يتم اختيار أعلى الطلاب في النسبة الموزونة لمن يرغبون في مسار معين في السنة الثانية .
– مكونات النسبة الموزونة في الختبار :
- 60 % من معدل الطالب في السنة الأولى المشتركة.
- 20 % من درجة الطالب في مقياس الميول.
- 20 % من درجة الطالب في مواد أول ثانوي المرتبطة بالتخصص .
معلومات عن مقياس الميول
– مدة تطبيق المقياس ٩٠ دقيقة .
– يتكون المقياس من ١٠٠ فقرة .
– يجب الإجابة على جميع الفقرات .
– لا توجد إجابة صحيحة و أخرى خاطئة لفقرات المقياس فالمطلوب أن يعبّر الطالب عن رأيه بصدق.
– تزداد دقة نتيجة الطالب كلما زاد وعيه و كانت إجاباته صادقه و تعبّر عن رأيه .
– لا يوجد علاقة بين مقياس الميول و التحصيل الدراسي للطالب .
– على المدارس إتاحة دخول الطلاب على المقياس في المدرسة لمن لم يستطع تأدية الاختبار في المنزل .
– عدم الإجابة على فقرات المقياس يُفقد الطالب الحق في المفاضلة على المسارات التخصصية .
– على المدارس القيام بتوعية الطلاب قبل موعد تطبيق المقياس.
– الدخول على مقياس الميول سيكون عن طريق حساب مايكروسوفت الخاص بالدخول لـ منصة مدرستي
– نتيجة الطالب في المقياس ستظهر بعد فترة في حسابه في #نظام_نور
– النتيجة عبارة عن تقرير عن ميول الطالب و الدرجة الموزونة .
– يقوم الطالب بترتيب رغباته و يتم تحقيقها حسب الدرجة و الإمكانية و توفر المسار .
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أهداف #مقياس_الميول
في #مسارات_الثانوية :
🔹تعريف الطالب على نقاط قوته وتوجهه.
🔹توفير أساليب لتحديد ميول الطالب المهنية.
🔹توجيه الطالب لحصص الاتقان.
🔹تسكين الطالب في المسار المناسب.
🔹تحديد المجال الاختياري لطلاب المسار العام.
🔹مساعدة الطالب في اختيار التخصص الجامعي… pic.twitter.com/V4HJ1snl0G
— عبدالله السلطان (@3bdAllah_Sultan) April 26, 2023