السبت، ١٦ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
للمواطنين فقط.. بوبا العربية للتأمين الصحي تعلن عن توفر وظائف في عدة مدن
الغذاء والدواء: 4 نصائح مهمة لتفادي أضرار التخزين الخاطئ للمكسرات
تجاوز 4.717 آلاف طن.. المملكة تحقق اكتفاء ذاتيا بنسبة %95 من فاكهة البابايا
ألمانيا تحظر رفع الأعلام الروسية في يوم نصرها
المملكة تحقق فائضا قياسيا في الميزان التجاري لـ2022
هل تقال أذكار نوم الليل عند نوم النهار؟

الرئيسية

 /

محليات

 /

للمواطنين فقط.. بوبا العربية للتأمين الصحي تعلن عن توفر وظائف في عدة مدن

للمواطنين فقط.. بوبا العربية للتأمين الصحي تعلن عن توفر وظائف في عدة مدن

للمواطنين فقط.. بوبا العربية للتأمين الصحي تعلن عن توفر وظائف في عدة مدن
٠٦:٠٩:٠٣ م، السبت، ١٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للمواطنين، في عدد من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

متدرب – تمهير.

مدير – حوكمة الشركات.

مساعد أول – دعم عقد مزود.

مدير – برامج الخدمة.

المدير التنفيذي – دفتر الأستاذ العام والمصالحة.

مدير – تصميم برامج الخدمة.

مدير – مكتب خلق القيمة.

مدير أول – تسعير الشركات.

مدير – التدقيق الداخلي.

متدرب- خدمات مندوبي المستشفى.

والمزيد ..

عن الشركة:

بوبا العربية للتأمين التعاوني هي شركة تأمين مساهمة سعودية، تأسست في الأول من مايو عام 2008م، يبلغ رأس مال الشركة أربعمئة مليون ريال سعودي، يتمثل نشاط شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني في تقديم كافة خدمات التأمين الطبي، حيث بدأت أولى نشاطها منذ عام 1997م من خلال الشراكة بين مجموعة بوبا العالمية ومجموعة ناظر.

طريقة التقديم:

أوضحت بوبا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 6 مايو 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

اقرأ أيضا

لحملة مختلف المؤهلات.. فتح التقديم على عشرات الوظائف التابعة لوزارة الموارد البشرية

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية بويا العربية للتأمين الصحي فرص عمل وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
توقعات الأرصاد: تساقط للثلوج على تبوك وطريف والقريات

توقعات الأرصاد: تساقط للثلوج على تبوك وطريف والقريات

٠٧:١٤ ص، الأثنين، ٢٥ يناير ٢٠١٦
رابط الحصول على نموذج مشهد التنقل الاستثنائي خلال منع التجول عبر «بوابة أعمالي»

رابط الحصول على نموذج مشهد التنقل الاستثنائي خلال منع التجول عبر «بوابة أعمالي»

٠١:٢٦ ص، الثلاثاء، ٠٧ أبريل ٢٠٢٠
«المظالم» : عقد أوّل جلسة للقضايا التجارية خلال 20 يوماً من تاريخ القيد

«المظالم» : عقد أوّل جلسة للقضايا التجارية خلال 20 يوماً من تاريخ القيد

٠٢:٢٥ ص، الخميس، ٠٦ أبريل ٢٠١٧
مخالفات في تعيين مديري مكاتب للتربية والوزارة تتقصى

مخالفات في تعيين مديري مكاتب للتربية والوزارة تتقصى

١١:١٠ ص، الأربعاء، ٠٧ ديسمبر ٢٠١١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *