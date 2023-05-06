للمواطنين فقط.. بوبا العربية للتأمين الصحي تعلن عن توفر وظائف في عدة مدن

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أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للمواطنين، في عدد من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

متدرب – تمهير.

مدير – حوكمة الشركات.

مساعد أول – دعم عقد مزود.

مدير – برامج الخدمة.

المدير التنفيذي – دفتر الأستاذ العام والمصالحة.

مدير – تصميم برامج الخدمة.

مدير – مكتب خلق القيمة.

مدير أول – تسعير الشركات.

مدير – التدقيق الداخلي.

متدرب- خدمات مندوبي المستشفى.

والمزيد ..

عن الشركة:

بوبا العربية للتأمين التعاوني هي شركة تأمين مساهمة سعودية، تأسست في الأول من مايو عام 2008م، يبلغ رأس مال الشركة أربعمئة مليون ريال سعودي، يتمثل نشاط شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني في تقديم كافة خدمات التأمين الطبي، حيث بدأت أولى نشاطها منذ عام 1997م من خلال الشراكة بين مجموعة بوبا العالمية ومجموعة ناظر.

طريقة التقديم:

أوضحت بوبا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 6 مايو 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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